Kanada, İtalyan asıllı vatandaşlarından resmen özür diledi

Kanada, 2. Dünya Savaşı yıllarında 'düşman yabancılar' muamelesi uyguladığı İtalyanlardan devlet olarak özür diledi. Başbakan Trudeau, yaptığı açıklamada "Kanada İtalyan toplumuna karşı tarihi yanlışları kabul edip ele alırken, onların ülkemize yaptıkları büyük katkılara da saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Federal Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan asıllı Kanadalıların tutuklanması ve toplama kamplarına gönderilmesi nedeniyle özür diledi.

Başbakan Trudeau, 80 yıldan uzun bir süre önce İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin 1940'ta Nazi Almanyası tarafında savaşa girmesinin ardından 600'den fazla İtalyan asıllı Kanadalının tutuklandığını ve ülkedeki yaklaşık 31 bin İtalyan asıllı Kanada vatandaşının da 'düşman yabancılar' ilan edildiğini söyledi.

Trudeau konuşmasında, "'Düşman yabancılar' olarak nitelendirilen on binlerce masum İtalyan Kanadalıdan, geçmiş bir neslin utanç ve incinmesini taşıyan çocukları ile torunlarından ve ülkemize çok şey veren bir topluluktan özür dileriz. İtalyan mirasına sahip Kanadalılar, Kanada'nın şekillenmesine yardımcı oldular ve bizi güçlü kılan çeşitliliğin paha biçilmez bir parçası olmaya devam ediyorlar. Bugün, Kanada İtalyan toplumuna karşı tarihi yanlışları kabul edip ele alırken, onların ülkemize yaptıkları büyük katkılara da saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

600'den fazla İtalyan, toplama kamplarına gönderildi

İtalya’nın 10 Haziran 1940’ta Kanada’ya savaş ilan etmesinin ardından Kanada hükümeti, 600’den fazla İtalyan asıllı Kanadalıyı toplama kamplarına yolladı.

Ülke çapında yaklaşık 31 bin İtalyan Kanadalı da 'düşman yabancılar' olarak ilan edildi.

Bu kişilerin birçoğu ayrımcılığa maruz kalıp işlerini kaybederken, işyeri sahibi olan İtalyan asıllı Kanadalılar da işletmelerinin boykot edildiğini veya tahrip edildiğini gördü.

Dünyadaki en büyük İtalyan diasporalarından birine ev sahipliği yapan Kanada’da, halen 1.6 milyon İtalyan asıllı Kanadalı yaşıyor.