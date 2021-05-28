Lugansk başsavcılığı, Ryanair uçağında gözaltında alınan Protaseviç'e Donbass'taki çatışmalarla ilgili dava açtı

Atina'dan Vilnius'e seyahat ederken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapan Ryanair uçağında gözaltına alınarak gündeme gelen Protaseviç'in adı, bu kez Donbass'taki çatışmalarla anılıyor.

Lugansk Başsavcılığı Sözcüsü İnna Semenova'nın yaptığı açıklamaya göre Donbass'taki çatışmalara Ukrayna'nın safında katıldığı belirtilen Protaseviç hakkında dava açıldı.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, Protaseviç'in Donbass'ta 'Azov' taburunun eylemlerine katıldığını söylemişti.

'Azov' taburunun kurucu Andrey Biletskiy, gazeteci olarak nitelediği Protaseviç'in Şirokino'da taburun savaşçılarıyla bir arada bulunduğunu ancak silahının otomatik tüfek değil, kelimeler olduğunu savunmuştu. Ancak sosyal medyada Biletskiy'in sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı.

А вот «журналист и блогер» Роман Протасевич на Донбассе в составе неонацистсткого батальона «Азов». Неплохой фотоаппарат у него в руках. pic.twitter.com/PE4FudQdyX — ⚓️Игорь РitеrSкi⚓️ (@spb4bro) May 26, 2021

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