Kanada'da oturuma çırılçıplak katılan liberal vekil, bu kez de işerken görüntülendi

Kanada'da nisan ayında çevrim içi olarak gerçekleştirilen oturumda çırılçıplak görüntülenen parlamento üyesi William Amos, bu kez de işerken görüntülenmesinin ardından bir kez daha özür diledi. Olayın ardından daha dikkatli olacağına söz veren Amos, duyduğu utancın ise arttığını belirtti.

Kanada'nın Quebec eyaletinin liberal vekili William Amos, geçtiğimiz ay çevrim içi oturumda çırılçıplak görüntülenmesinin ardından bu kez de işerken görüntülendi.

Ancak bir önceki görüntülerden farklı olarak bu kez Amos'un işediği görüntüler basına sızdırılmadı. Yine de Amos, yeni görüntülerin tartışmalara yol açması üzerine bir özür açıklamasında daha bulundu.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi — William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

​Amos, "Kameranın kayıtta olduğunu fark etmeden işedim. Eylemlerimden ve yaşananlara tanık olanlarda yaratmış olabileceğim sıkıntılardan ötürü utanç duyuyorum" ifadesini kullandı.

Geçen ay benzer başka bir olayla gündeme gelmesinin ardından daha dikkatli olacağına söz veren Amos, duyduğu utancın bu olayla birlikte daha da arttığını söyledi.

Ne olmuştu?

Quebec ile Kanada bayraklarının ortasında çıplak bir şekilde kaydedilen Amos, daha sonra yaptığı açıklamada özür dilemiş ve "Talihsiz bir hataydı. Spordan döndüktan sonra iş kıyafetlerimi giyerken kamerayı açık unutmuşum, tüm meslektaşlarımdan özür diliyorum. Bu gerçekten bir hataydı ve bir daha olmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Quebec MP William Amos accidentally appears naked on camera in front of House of Commons colleagues https://t.co/Vuihj3FISi pic.twitter.com/anU8dN7ajc — Montreal Gazette (@mtlgazette) April 14, 2021

​Bloc Quebecois Partisi milletvekili Claude DeBellefeuille ise konuyla ilgili olarak, 'parlamento kurallarının ceket ve kravat gibi gömlek, iç çamaşırı ve pantolonu da zorunlu kıldığını' söylemişti.

Liberal Parti'den Mark Holland da, Amos'un yaşanan durumdan ötürü 'çok utandığını' söyledi ve "Herhangi bir kötü niyet olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle talihsiz bir durum" demişti.

Holland ayrıca, "Bu herkes için bir uyarıdır. Her zaman kameranın açık olduğunu varsaymalı ve kameranın yakınında herhangi bir yerde dolaşırken çok dikkatli olunmalı" ifadelerini kullanmıştı.