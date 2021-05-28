Köle gibi çalıştırdığı işçilerine akıl sağlıklarını toplayabilmeleri için 'Zen kutusu' kuran Amazon, alay konusu oldu

İşçilerin akıl sağlıklarını toplamak için içine kapanabilecekleri AmaZen isimli küçük bir kutu kurduğunu gösteren paylaşım yapan Amazon, kutunun interaktif olduğunu, içinde zihinsel sağlık ve farkındalık uygulamalarıyla ilgili videolar izlenebileceğini duyurdu. Ancak insan boyutundaki kutunun alay konusu olması üzerine paylaşımını sildi.

Koronavirüs pandemisinde gelirine gelir katan ABD merkezli e-ticaret, teknoloji devi Amazon, işçileri işkence koşullarında çalıştırdığına dair kötü şöhretine yeni bir makyaj yaptı. Aralıksız saatlerce çalıştırdığı işçileri tuvalete gittiklerinde cezalandırması, hatta kovmasıyla, bu yüzden işçilerin pet şişelere işemek zorunda kalmasıyla tanınan Amazon, bunu uzun süre inkar ettikten sonra özür dilemesi ve bazı maaşlara ufak çaplı zam yapmasının ardından, şapkadan kutu çıkardı.

Amazon had a stupid ass idea for a "AmaZen" box where employees can hide out for a few minute and...read mental health tips. The idea was absolutely brain dead and everyone shat on them for it. And now they're deleting the whole announcement. pic.twitter.com/SXdhSLYlYw — Weaponized Nerd Rage (@WeaponizedRage) May 27, 2021

Sosyal medyada depolarına işçilerin akıl sağlıklarını toplamak için içine kapanabilecekleri AmaZen isimli küçük bir kutu kurduğunu gösteren paylaşım yapan Amazon, kutunun interaktif olduğunu, içinde zihinsel sağlık ve farkındalık uygulamalarıyla ilgili videolar izlenebileceğini duyurdu. Ancak insan boyutundaki kutunun alay konusu olması üzerine paylaşımını sildi.

Alman parlamentosu çalışanı Ssaman Mardi, Twitter'da "Hey Amazon, internet unutmaz" diyerek kaydettiği şirketin AmaZen videosunu paylaştı.

Saatlerce ayakta çalıştırdığı işçileri tuvalete bile göndermediği, sürekli yaralanma riskine soktuğu, sendikalaşmaktan alıkoyduğu için eleştirilerin hedefindeki Amazon'a böyle saçmalıklar yerine işçilerin çalışma ve hayat koşullarını düzeltmeye para harcaması tavsiye edildi.

TalkPoverty örgütü şu paylaşımı yaptı:

"Amazon işçileri: Stres dolu koşullarda kelimenin tam manasıyla ölüyoruz.

Amazon: Alın size sağlığınız için farkındalık videolu telefon kulübesi."

Amazon workers: Literally dying in stressful conditions.



Amazon: Have a phone booth with a mindfulness video for “wellness”!https://t.co/jnZI8cujAZ — TalkPoverty.org (@TalkPoverty) May 27, 2021

Yazar Talia Lavin "Bence yaşanabilir ücretler ve çalışma koşulları mobil bir Umutsuzluk Dolabı'ndan daha iyidir" diye tweetledi.

i feel like livable wages & working conditions are better than a mobile Despair Closet https://t.co/k4stnC0Ws0 — Talia Lavin (@chick_in_kiev) May 27, 2021

Bir diğer yazar Alex Press, "AmaZen 'ZenKabini' burada! Seyyar tuvalet, yoğun şekilde sömürülen ve gözetlenen çalışanları için daha yararlı olabilir" yorumunu yaptı.

the AmaZen “ZenBooth” is here! a Porta Potty would be more useful to its intensely exploited and surveilled workers but I appreciate Amazon’s commitment to the bit https://t.co/U0GLysPqkP — Alex Press (@alexnpress) May 27, 2021

Amazon çalışanı Jennifer Bates, mart ayında Senato Bütçe Komisyonu'nın redah eşitsizliği oturumuna verdiği ifadede "Her gün 9 saat aralıksız çok yoğun şekilde çalışıyorum. İşveren her hareketimizi gözetliyor. Yavaş çalışıram ya da iş başından fazla ayrılırsam, cezalandırılacağımı, hatta atılacağımı öğrendim" demişti.

İşçilerin sendikalaşmasıyla da mücadele eden Amazon, ABD'nin Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Konseyi'nin en güvenliksiz işverenlerin yer aldığı 'Kirli 12' listesinin de demirbaşı. 2020'de koronavirüs pandemisinin başlamasından önce hazırlanan raporda 2013'ten beri 13 iş kazası ölümüne yol açtığı belirtilen Amazon'da intihar girişimi oranlarının yüksekliğine dikkat çekilirken, işçilerin mola almaktan bile korktukları için şişelere işediğine yer verilmişti.