Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Dış güçler, BDT aleyhinde bilinçli çalışmalar yürütüyor

Minsk'te gerçekleştirilen BDT Hükümet Başkanları Konseyi toplantısına katılan heyetlerin başkanlarıyla bir görüşme yapan Lukaşenko, BDT'nin önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, "Entegrasyonun yararına olan argümanlardan biri, dış güçlerin BDT aleyhinde yürüttüğü bilinçli çalışmadır. Birincisi, güçleniyoruz ve dolayısıyla onların tek kutuplu dünya düzeni kurma planlarına engel olabilecek güçteyiz. İkincisi, ülkelerimiz devasa bir potansiyele sahip ve bu durum rakiplerimizi endişelendiriyor. Üçüncüsü de eğer temaslarımıza ve entegrasyonumuza devam edersek, bu potansiyeli katbekat artırabiliriz" dedi.

BDT'nin bu zorlu süreçte ayakta kalma kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Lukaşenko, birkaç nesilin devasa deneyimine, çok asırlık dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine, Sovyet halklarının manevi birliğinin oluşturduğu güce sahip olduklarını vurgulayarak "Geçen yüzyılın en kanlı savaşını kazanan dedelerimizin ve büyük dedelerimizin, ebeveynlerimizin bizlere hediye ettiği değerlere sahibiz" diye ekledi.

Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan Ağustos 2020 seçimlerinden sonra muhalefetin protesto gösterilerine başlamasıyla birlikte Batı ile Belarus arasında alevlenen gerilimli süreç, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e zorunlu iniş yapmasıyla iyice tırmanmıştı.

Batılı ülkeler, 'muhalif gazeteci' olarak nitelediği, Belarus'ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta'nın kurucusu olan Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasına sert tepki göstermişti.