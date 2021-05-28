Avrupa'da gerilim tırmanırken NATO'dan bölgede geniş katılımlı 'savaş oyunları'

Rusya ile Batı arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde NATO, Avrupa'dan Karadeniz'e kadar uzanan bölgede geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştiriyor.

NATO Defender Europe 2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'nda İttifak ülkelerinden birine yönelik saldırıya karşılık verme sürecinin simülasyonu yapılacak. Tatbikat, NATO'nun ABD'den birlik intikal etme ve tedarik hatlarını açık tutma becerisini test edecek. Ayrıca, NATO'nun yüksek asker sayılarına sahip birlikleri, askeri ekipmanları ve ikmal malzemeleri Atlantik geneli ve Avrupa'da sevk etme kabiliyeti de test edilecek.

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı'nın, Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlu bulunan kuvvetleri ve ABD'den intikal edecek hava indirme unsurlarıyla katıldığı tatbikatta, Türkiye de dahil NATO ülkeleri ve ortak ülkeler de ulusal kuvvetleriyle yer alıyor.

2021 yılı NATO NRF LCC görevini üstlenen 3’üncü Kor. (HRF) K.lığı ve VJTF(L)21 görevini üstlenen 66’ncı Mknz.P.Tug.K.lığı birlikleri Steadfast Defender 21 NATO tatbikatı için Bükreş'e ulaştı.https://t.co/cFjUhWWAHx#MSB #TSK pic.twitter.com/cHg7VU29fg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2021

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Tatbikatın Romanya'da düzenlenen bölümündeki kara unsurlarında 4 bin asker ve yaklaşık 600 askeri araç bulunuyor.

Geçen ay Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde çatışmaların yeniden alevlenmesi sonrası Rusya bölgeye askerlerini göndermiş ve Moskova ile Batı arasındaki ipler gerilmişti. Bölgede geniş katılımlı tatbikatlar gerçekleştiren Rusya, daha sonra askerlerin daimi üs noktalarına döndüğünü açıklamıştı.

Rusya, tatbikatın endişe verici ve provokatif amaçlı olduğunu belirtirken NATO yetkilileri, tatbikatın Rusya tarafından provokatif bir faaliyet olarak görülmesi için bir neden bulunmadığını, Steadfast Defender 2021 tatbikatının hiçbir ülkeye karşı yapılmadığını savunuyor.