AB’den Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırların belirlenmesinde yardım teklifi

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili olarak taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili olarak taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaparak, AB’nin taraflar arasındaki sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili bir açıklama yayınlayan Stano, “Ermenistan ve Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylar tehlikeli ve endişe verici, gerilimin acil olarak düşürülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği, her iki tarafı da daha fazla askeri konuşlandırma veya eylemden kaçınmaya çağırıyor. Tüm güçlerin 12 Mayıs'tan önceki mevzilerine geri çekilmeleri ve her iki tarafın sınırların belirlenmesi müzakerelerine katılması gerekiyor” dedi.

AB’nin Azerbaycan’a tüm savaş esirleri ve tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptığına vurgu yapan Stano, uluslararası gözlem misyonu önerileri de dahil olmak üzere gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stano, AB’nin taraflar arasındaki sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek, "AB, uzman desteği ve sınırların belirlenmesi konusunda yardımcı olmanın yanı sıra, güvenin pekiştirilmesi çabalarını desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.