Azerbaycan: Ermenistan ile sınır sorununu çözmeye hazırız

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Bakü’nün Moskova’nın Azerbaycan-Ermenistan sınır çizgilerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi konusunda üçlü komisyon kurma önerisini desteklediğini, Azerbaycan’ın Ermenistan ile yapıcı çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) başbakanlarının Minsk’te düzenlenen toplantısında konuşan Asadov, Bakü’nün Moskova’nın Azerbaycan-Ermenistan sınır çizgilerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi konusunda üçlü komisyon kurma önerisini desteklediğini, Azerbaycan’ın Ermenistan ile yapıcı çalışmalara hazır olduğunu ifade etti.

Asadov, “Azerbaycan sınır altyapısını belirleme sürecine başladı ve Ermenistan ile sınır çizgileri sorununu yapıcı bir şekilde çözmeye hazır. Azerbaycan bu bağlamda Rusya tarafının Azerbaycan-Ermenistan sınır çizgilerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi konusunda üçlü komisyon kurma önerisini destekledi. Sınır çizgilerinin belirlenmesi teknik bir süreçtir ve bu süreç, sağlam uluslararası yasal temele dayanmalı” diye konuştu.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırı geçmeye çalışan altı Ermeni askerinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, altı askerin ‘sınırdaki Geğarkunik bölgesinde mühendislik çalışmaları yürütürken esir alındığı’ belirtilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 12 Mayıs’ta Azerbaycan askerlerinin Sünik bölgesinde sınırı geçtiğini söylemişti. Paşinyan Bakü’nün eylemlerini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak nitelendirmiş ve Rusya’dan askeri yardım talep etmişti.