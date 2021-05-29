BM: ABD ile Rusya arasındaki silah kontrol rejiminin 'erozyonu' endişe verici

BM Genel Sekreterliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in ABD'nin silah kontrolünü denetleyen Açık Semalar Anlaşması'na dönmeme kararının ABD ile Rusya arasındaki silah kontrol rejimini ‘erozyona' uğratmasından endişe duyduğu belirtildi.

ABD’nin Açık Semalar Anlaşması'na dönmeme kararını Sputnik’e değerlendiren BM Genel Sekreterliği Ofisi'nden bir yetkili, "Genel Sekreter, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'na dönmeme kararından haberdar. Genel Sekreter, ABD'nin geçen yılın kasım ayında Açık Semalar Antlaşması’ndan çekilmesinden ve ayrıca Rusya Federasyonu'nun bu anlaşmadan çekilmeye yönelik son adımlarından duyduğu endişeyi dile getirdi" dedi.

Guterres’in diğer katılımcı devletlerin anlaşmaya bağlı kalmalarından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, “Genel Sekreter, ABD ile Rusya arasındaki silah kontrol rejiminin erozyonundan endişe duyuyor” dedi.

Washington, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan görüşme öncesinde, Açık Semalar Anlaşması’na dönmeyeceğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Açık Semalar Anlaşması’nın dağılmasının tüm sorumluluğunun ABD’ye ait olduğunu belirterek, Washington'un Avrupa'nın güvenliğini makul temelde güçlendirme görevine olumlu katkı sağlama şansını kaçırarak büyük bir hata daha yaptığını vurgulamıştı.