Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzay çöpü çarptı: Günler sonra fark edildi

Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bağlı bir robot kol uzay çöpünün hedefi oldu. Çarpışma sonrası robot kol hasar gördü.

Hürriyet'in Daily Mail'den aktardığına göre, yetkililer bu kazayı günler sonra fark edebildi.

Kanada Uzay Ajansı (CSA), 12 Mayıs'ta 'rutin bir inceleme sırasında' hasarı fark etti ve kazaya ait fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

CSA'dan konu ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Çarpışmaya rağmen, devam eden analizin sonuçları, kolun performansının etkilenmediğini gösteriyor."

CSA, söz konusu robotik kolun çarpışmaya rağmen planlanan operasyonlarını sürdüreceğinin de altını çizdi.

Uzmanlar söz konusu uzay çöpünün astronotlara ev sahipliği yapan modüle çarpmasının bir felaket ile sonuçlanabileceğini açıkladı.

ISS en kalabalık günlerini yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda SpaceX mekiğinin ISS'ye ulaşması ile birlikte uzaydaki astronot sayısı 11’e yükselmişti. Uzaydaki en kalabalık nüfus ise 13 kişi ile 2011 yılında olmuştu.

ISS'deki bu tarihi anı esprili bir dille değerlendiren Japon Uzay Ajansı Başkanı Hiroshi Yamakawa 'Buradaki kalabalığın dünyadaki bu zor durumda, hepimiz için cesaret ve umut getirdiğine inanıyorum' demişti.