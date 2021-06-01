DSÖ, ilk görüldükleri ülkelerle anılmalarını önlemek için Kovid varyantlarını Yunan harfleriyle adlandıracak

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ve varyantlarının ilk görüldükleri ülkelerin adlarıyla anılmasının bu ülkelerin tepkisini çekmesi üzerine çareyi Batı uygarlığının temel taşlarından kabul edilen antik Yunanca'ya sarılmakta buldu.

Bugüne dek kamuoyu ve medyada ilkin İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan'da saptanan varyantlar bu ulusların isimleriyle anılırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yunan alfabesinin harflerini kullanarak, bilimsel literatürdeki karmaşık sayıları yazmakta zorlanıp kısa yoldan ulus etiketleyenlere örnek olmayı amaçlıyor.

İlkin Hindistan'da çıkan çifte mutasyona uğramış varyant B.1.617'ye bundan böyle Delta Varyantı diyeceğini duyuran DSÖ, Hindistan'da B.1.617'den evvelki varyanta da Kappa Varyantı adını layık gördü.

Öncesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs için kullandığı 'Çin virüsü' tabiri Çin'le ilave kriz çıkarmış, yaygın bir söylem haline gelmesi de Asya kökenli ABD vatandaşları tarafından dava konusu yapılmıştı. Hindistan'da çıkan mutasyon geçirmiş varyanta 'Hint varyantı' denilmesine kızan Yeni Delhi yönetimi de 12 Mayıs'ta resmi itirazda bulunmuştu.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, "Etiketleme, önemli bilimsel bilgi aktaran ve araştırmalarda kullanılmaya devam edilecek olan bilimsel isimlerin yerini tutamaz. Hiçbir ülke Kovid varyantlarını saptadığı ve bildirdiği için damgalanmamalıdır" dedi.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)



They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC



Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7 — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021

DSÖ'nün açıklamasına göre SARS-CoV-2 genetik soylarının isimlendirilmesi ve izlenmesi için yerleşik isimlendirme sistemleri bilim adamları tarafından ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaya devam edecek, ancak bilimle ilgili olmayan kamuoyuna açıklama yapılırken anlaşılmasını ve konuşulmasını kolaylaştırmak için Yunan alfabesinin Alfa, Beta, Gamma gibi harfleri kullanılacak.