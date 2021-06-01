Lukaşenko: Rusya ile Belarus'tan Kırım'a uçak seferlerinin başlatılması konusu üzerinde çalışıyoruz

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Kırım'a uçak seferleri düzenleme konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülkenin ilgili kurumlarına konuyla ilgili çalışmalara başlamaları talimatı verildiğini söyledi.
Rusya ile iş birliği konulu toplantıda konuşan Lukaşenko, daha önce Ukrayna ile ilişkilerin bozulmaması için Kırım’a olan uçuşların Ukrayna üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Ukrayna bize hava sahasını kapattı. Kırım'daki Mishor'da insanlarımızın her zaman gittiği kendi sanatoryumumuz var. İlişkilerin bozulmaması adına tren, karayolu ya da uçakla yapılan seyahatler Ukrayna üzerinden gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise hava sahasını kapattılar. Putin’e söyledim: Kırım’a nasıl ulaşacağımız konusunu bir düşün, Polonya üzerinden gidecek değiliz, oraya da izin vermiyorlar."
Rusya ve Belarus'un ilgili departmanlarına Kırım'a uçuşların başlatılması konusunun çözülmesi talimatının verildiğini belirten Belarus lideri, "Bu konuda sorun çıkacağını sanmıyorum. Ukrayna tarafından hava sahası kapatılmış durumda. Ancak, Kırım’a her zaman ulaşabileceğimiz hava sahası açık devletler var" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin 'Kırıma uçuş organizasyonunun aynı zamanda 'siyasi bir mesaj' olup olmadığı' yönündeki sorusuna Lukaşenko, hava sahasının kapatılması 'tiyatrosunu' Ukrayna'nın başlattığına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Kırım'la ilgili olarak farkettiyseniz eğer, bu konu üzerinde çalışacağımızı söyledim. Hava sahasının kapatılması bizim inisiyatifimizle gerçekleşen bir şey değil. (Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko'ya şunu sormuştum: 'Kırım'a bundan böyle nasıl ulaşacağız?' Verdiği yanıt: 'Hiç sorun değil, senden rica ediyorum, sadece Ukrayna üzerinden gidin.' Bugün aynı soruyu (mevcut Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'e sormak istiyorum: 'Kırım'a gitmem gerekirse, ne yapmalıyım?' Tabii ki sadece Rusya üzerinden. Bu nedenle bu konuda özgürüm ve hiçbir endişem yok. Provokasyon düzeyindeki bu hava sahasını kapatma 'tiyatrosunu' onlar başlattı. Bu nedenle ne ben ne de Belarus halkı bundan sorumlu tutulamayız."
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