Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Batı, milliyetçileri desteklediği sürece Ukrayna'daki çatışma bitmeyecek

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna'daki krizin, Batı ülkeleri Kiev'in saldırganlığını ve yerel milliyetçileri desteklemeye devam ettiği sürece çözüme kavuşmayacağını ifade etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Moskova'nın girişimiyle düzenlediği Ukrayna konulu gayri resmi toplantısında konuştu.

Nebenzya, açıklamasında "Umarım mesaj açık, Batı ülkeleri duruşlarını değiştirmediği ve Kiev'in saldırganlığını, şiddeti, neo-Nazizmi ve amansız milliyetçiliği desteklemeye devam ettiği sürece Ukrayna'daki çatışma çözümünden uzak olacak" diye konuştu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşayanların Ukrayna vatandaşı olduğunu anımsatan Rus diplomat, Kiev'in bu vatandaşları düşünmek yerine onları hiçe saymayı ve onlara 'ayrılıkçılar ve teröristler' demeyi tercih ettiğini belirterek, "Bunu duyduğumda hep hayret ederim. Sanki Kiev, Ukrayna ordusuyla Donbass’a saldırıp kendi vatandaşlarını öldürme emri vermemiş de Donbass, Kiev’i ele geçirmeye çalışmış" ifadelerini kullandı.

Toplantının yararlı olduğunu kaydeden Nebenzya, Ukrayna’nın doğusundaki olaylarla ilgili gerçeğin bir gün, çözüme yardımcı olabilecek kişiler tarafından duyulacağı umudunu dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın girişimiyle video konferans yoluyla 'Maydan'ın halleri ve Donbass için sonuçları' başlıklı gayri resmi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013 yılında meydana gelen olayların ve ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmanın tanıkları davet edildi.