Stoltenberg: Putin-Biden görüşmesi NATO’nun çıkarına

Stoltenberg, Brüksel’de Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonyte ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’ne Başkan Biden’ı “dört gözle beklediğini” kaydederek, “Diğer konuların yanı sıra, Rusya ile ilişkilerimizi görüşeceğimizden kesinlikle eminim. Biden’in, NATO liderleriyle görüşmenin ardından, Başkan Putin ile görüşecek olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İki başkan arasındaki görüşme, NATO’nun Rusya’ya ikili yaklaşımına uygun. Çevreleme ve savunmaya ihtiyacımız var, ama aynı zamanda diyaloga da ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

NATO ülkelerinin, “Rusya ile daha iyi ilişkiler” için çalışması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, “Rusya komşumuz, gerilimi azaltmamız gerekiyor. Ancak yakın gelecekte böyle bir ilişkinin mümkün olduğuna inanmasak da, zor durumda da olsa Rusya ile konuşmamız, şeffaflık, risk azaltma konularını görüşmemiz gerekiyor. Şu anda ilişkilerimiz muhtemelen ‘soğuk savaştan’ bu yana en zor dönemden geçiyor. Olası olayları engellemeliyiz. Temaslara, öngörülebilirliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda Biden-Putin görüşmesi, Rusya ile diyalogumuzun bir parçası” diye konuştu.

Silah kontrolünün, Rusya-ABD Zirvesi’nin önemli parçalarından biri olduğunu kaydeden Genel Sekreter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biden ve Putin’in START-3’ü uzatmasına sevindim. Bu, elimizde olan tek büyük silah kontrol anlaşması. Ancak daha ileri gitmemiz, kontrol kapsamına daha fazla miktar ve türden silahları eklememiz gerekiyor. Başkanların önümüzdeki görüşmede silah kontrolü konusunu konuşmasını umuyorum”.