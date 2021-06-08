Moderna firması, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Kovid-19 aşısına onay istiyor

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, AB ve Kanada'daki gençlere yönelik koronavirüs aşısı onayı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Moderna'dan yapılan açıklamada, yaz başlarken Kovid-19 aşısının AB ülkeleri ve Kanada'da, 12 ila 18 yaşlarındaki çocuklarda kullanılması için girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, "Kovid-19 aşımızı, Avrupa Birliği'ndeki ergenlerde kullanılmak üzere, Avrupa İlaç Ajansı'nın koşullu pazarlama onayına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kanada'ya da yetkilendirme başvurusunda bulunduk. Aşımızın ergenlerde Kovid-19 ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önlemede oldukça etkili olduğu konusunda cesaretlendiriliyoruz" ifadelerine yer verdi.

US biotech firm Moderna has said it was seeking conditional approval for use of its Covid-19 vaccine on teens in the European Union and Canada, in a boost for inoculation campaigns as the summer begins.https://t.co/QwML15ZAVu | #VisionUpdates | #NewVisionAt35 — The New Vision (@newvisionwire) June 7, 2021

​Açıklamada, büyük yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında, gençlerin Kovid-19'a daha az duyarlı olduğuna, onları aşılamanın ana nedeninin ise bulaşmayı azaltmak amacı taşıdığına işaret edildi.

Firma ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının halihazırda 12 yaş ve üzeri ergenlere uygulandığı ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) de acil durum onayı için başvuruda bulunmayı planladığını kaydetti.