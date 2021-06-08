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    Avustralya Başbakanı Scott Morrison (solda) ile Avustralya Federal Emniyet Müdürü Reece Kershaw, organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonla ilgili basın toplantısında

    Uyuşturucu baronuna verilen mesajlaşma yazılımı sayesinde organize suç örgütlerine küresel operasyonda yüzlerce gözaltı

    © REUTERS / STRINGER
    Dünya
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    Avustralya, ABD, AB'nin öncülüğünde 18 ülkede yürütülen organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 800'den fazla kişi yakalandı. 100 ülkede 12 bin cihazdan 27 milyon mesajın dinlenmesiyle 300'den fazla suç örgütünün takibini sağlayan yazılımı suçlulara verenin, Avustralya'nın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Hakan Ayık olduğu açıklandı.

    ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avustralya ve Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerinin öncülüğünde 18 ülkede yürütülen küresel çapta organize suç örgütlerine yönelik baskınlarda 800'den fazla kişi yakalandı. İlk haberlere göre Avustralya'da 224, Yeni Zelanda'da 35, Almanya'da 70'den fazla kişi yakayı ele verdi. 21 cinayet planı ortaya çıkarıldı, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi, büyük miktarda silaha ve nakit paraya el konuldu.

    Ortadoğu ve Asya dahil uluslararası çapta uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve cinayet faaliyetlerini çökertmeye yönelik operasyon, kolluk kuvvetlerinin ele geçirdiği organize suç örgütlerinin şifreli cep telefonları üzerinden 100 bin dolar masrafla geliştirdiği ANOM isimli mesajlaşma yazılımı uygulaması içeren şifreli cep telefonları sayesinde 3 yıllık soruşturma sonucunda gerçekleştirildi.

    Avustralya'ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığı belirtilen Avustralyalı Hakan Ayık'ın farkında olmadan anahtar rol oynadığı açıklandı. Avustralya tarafından 'uyuşturucu baronu' olarak nitelenerek kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'den iadesi talep edilen Ayık, gizli ajanlardan aldığı ANOM içeren cihazları diğer suç örgütü üyelerine verdi. 

    Ayık, Avustralya'daki uyuşturucu ticaretini uzaktan yönetmesini kolaylaştırması için çok sayıda kişinin AN0M'a katılmasını sağladı. Böylece kolluk kuvvetleri, organize suç örgütlerinin üyelerinin milyonlarca şifreli sohbetini onların bilgisi olmadan gerçek zamanlı dinledi. Çok sayıda ülkedeki suç örgütü üyelerinin birbirlerinin referanslarıyla katılabildikleri bu uygulamada uyuşturucu, silah ticareti ve cinayetler planlarını görseller eşliğinde paylaşması sonucu, faaliyetleri polis tarafından adım adım takip edildi.

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, organize suç örgütlerinin kandırılması yoluyla gerçekleştirilen operasyonu 'küresel çapta suç çetelerini vuran bir dönüm noktası' diye niteledi. Basın toplantısı düzenleyen Morrison, "Organize suça sadece bu ülkede değil, dünya çapında organize suçta yankı yaratacak şekilde ağır darbe indirildi" dedi. Yeni Zelanda'nın açıklamasında operasyondan 'dünyanın bugüne değinki organize suça yönelik en sofistike kolluk kuvvetleri eylemi' diye söz edildi. 

    Ayık'ın 'arkadaşlarına tuzak kuran kişi' konumuna düştüğü ve 'damgalı kişi' haline geldiğini belirten Avustralya Federal Emniyet Müdürü Reece Kershaw, suç ortakları tarafından öldürülebileceğini ima ettiği uyuşturucu baronuna teslim olması çağrısı yaptı. 

    Ironside isimli operasyonla ilgili Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından AB'ye bağlı Europol de ayrıntılı açıklama yaptı. Buna göre 18 ülkeden 9 bin kolluk kuvveti mensubu 100 ülkede 12 bin cihazdan 27 milyon mesajı dinleyerek 300'den fazla organize suç örgütünün faaliyetlerini takip etti. İlk etapta 8 tondan fazla kokaine, 22 ton esrara, 2 ton sentetik uyuşturucuya, 250 silaha, 22 lüks araca ve 48 milyon dolardan daha fazla nakit para ve kripto paraya el konulduğunu duyuran Europol, daha fazla gözaltı ve el koymanın beklendiğini belirtti.

    Avustralya medyasından The Sydney Morning Herald, The Age ve 60 Minutes'in hafta başında yayımladığı haberlere göre Ayık, İstanbul'da lüks mülklerin yanısıra Şişli ilçesindeki Kings Cross isimli otelin de sahibi. Haberlerde, otelin sosyal medya hesabına Avustralyalı çok sayıda suç örgütü üyesinin yorum yaptığı, Ayık'ın ise adını değiştirip estetik ameliyat geçirerek görüntüsünü değiştirdiği iddia edildi. Ayık'ın İstanbul'da bir restoranda kalabalık bir yemekte çekilen fotoğrafının da paylaşıldığı Ayık, pahalı arabalarla gezdiğine ve fahişelerle parti yaptığını gösteren videolar paylaşması nedeniyle 'Facebook gangsteri' olarak da anılıyor.

    ABD haber ajansı AP ve Fransız haber ajansı AFP'ye göre 2010'da Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken yakalanan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına rağmen çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakılan Ayık, sırra kadem basmıştı. KKTC'nin sadece Türkiye tarafından tanınmasından ötürü sadece Türkiye'ye iade ihtimali var. Avustralya'nın Ayık için Türkiye'den iade talebi vardı.

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