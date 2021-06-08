Ermenistan’da gönüllü silahlı birlik komutanına Azerbaycan için casusluk yapma suçlaması

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Organize grubun üyeleri düşman saflarına geçerek casusluk yoluyla devlet ve ordu sırlarını içeren bilgiyi topladı, sakladı ve para karşılığında yabancı ülkeye aktardı. Bu suçlardan dolayı, organize grubun iki üyesine karşı dava açıldı. Her iki sanık ifade vererek suçunu itiraf etti. Sanıklar için tutuklama kararı çıkarıldı” ifadesine yer verildi.

Daha önce birçok madalya ve ödül alan bir askerin, bir diğer Ermenistan vatandaşıyla iş için gittiği Türkiye’de, Azerbaycan gizli servislerinin dikkatini çektiği iddia edildi. Türkiye’de varılan sözlü anlaşmanın daha sonra Azerbaycan’ın üçüncü bir ülkedeki büyükelçiliğinde resmiyete döküldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, “Ardından, 27 Eylül 2020 tarihinde, organize grubun üyelerinden biri, Azerbaycan gizli servislerinin verdiği yeni talimatı yerine getirmek amacıyla gönüllü birlik komutanı olarak (Karabağ’daki) Hadrut bölgesine gitti ve fırsattan yararlanarak Karabağ ve Ermenistan topraklarındaki hava savunma araçları, füze sistemleri, zırhlı araçlar, askeri mevkiler ve askeri birlikler hakkında bilgi toplayıp bunları Ekim ayı sonlarına kadar düşman devletin gizli servislerine aktarmaya devam etti” ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, bu bilgilerin, “düşmana stratejik öneme sahip silahların, askeri teçhizatın bulunduğu yeri belirleme, hedefe yönelik hassas vuruşlar yapma, Ermeni askeri birliklerini, askeri teçhizatı ve askerlerini etkisiz hale getirme fırsatı verdiğini” ve bu sayede, düşmanın savunma hattını yararak Karabağ topraklarının derinliklerine ilerlemek için uygun koşullar oluşturulduğunu savundu.