Paşinyan: Oğlumu, Bakü’nün elindeki esirlerle takas etmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, oğlunu, Azerbaycan'da tutulan ve Erivan'da savaş esiri olarak kabul edilen tüm Ermeni askerleriyle değiştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Paşinyan, dün yaptığı açıklamada, "Bakü hapishanelerinde tutulan Ermeni tutsaklar, Ermenistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele ediyorlar. Bir iki aylık fazladan esaret için bizi affederler. Ancak serbest bırakılmaları karşılığında ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği feda edilirse bizi affetmezler" ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan’ın bu sözlerini yorumlayan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Paşinyan’a oğlunu 20-25 savaş esiriyle değiştirmesi” teklifinde bulunmuştu.

Buna karşılık bugün bir açıklama yapan Paşinyan, “Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev’e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum” dedi.

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan’a da hakaretlerde bulunan Paşinyan, “İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum” diyerek, “Aliyev’e, Kızıl Haç’a ve herkese resmi olarak duyuruyorum” ifadelerini kullandı.