UNICEF, iyi niyet elçilerinden G7 Zirvesi öncesi Kovid-19 aşısı bağışı çağrısı

İngiliz futbolcu David Beckham, Amerikalı şarkıcılar Billie Eilish, Katy Perry, oyuncu Orlando Bloom'un da aralarında olduğu 28 UNICEF iyi niyet elçisi, G7 ülkelerinden Kovid-19 aşı tedariklerinin yüzde 20'sini yoksul ülkelere bağışlamasını istedi.

Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) aralarında dünyaca ünlü futbolcu, sanatçı ve oyuncuların olduğu iyi niyet elçileri, G7 Liderler Zirvesi öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedariklerinin en az yüzde 20'sinin yoksul ülkelere bağışlanması çağrısında bulundu.

İngiliz futbolcu David Beckham, Amerikalı şarkıcılar Billie Eilish, Katy Perry, Angélique Kidjo, oyuncular Orlando Bloom, Whoopi Goldberg ve Liam Neeson da aralarında olduğu 28 UNICEF iyi niyet elçisi 11-13 Haziran G7 Zirvesi öncesi yayımladıkları açık mektupta bu ülkelerin liderlerinden yoksul ülkelere Kovid-19 ile mücadelede destek istedi.

UNICEF iyi niyet elçileri, İngiltere'deki zirve öncesi G7 ülkelerinden virüsün daha fazla yayılma riskini engellemek için Kovid-19 aşı tedariklerinin en az yüzde 20'sini yoksul ülkelere bağışlamaları çağrısı yaptı.

Açık mektupta, "Dünya bir buçuk yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor ama virüs birçok ülkede hala yayılmaya devam ediyor ve bizi yeniden en başa götürme riski olan yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu da daha fazla okulun kapanması, sağlık hizmetlerinde kesinti, daha büyük ekonomik sorunlar, ailelerin ve çocukların geleceğinin tehlikede olduğu anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı COVAX'in 190 milyon doz aşı eksiğinin bulunduğuna dikkat çekilen mektupta, G7 ülkelerinin bu açığı aşılarının bir kısmını bağışlayarak kapatabileceği ifade edildi.