Türkiye ile Ukrayna, iki ülke gemilerinin dostane ziyaretlerini yeniden başlatma konusunda anlaştı

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Karadeniz bölgesindeki deniz trafiğine yönelik güncel tehditleri ve meydan okumaları, ülkelerin deniz sınırlarındaki durumu ve iki kurum arasındaki işbirliğinin geleceğini istişare eden taraflar, Karadeniz'de kendilerine ait bölgelerde koordineli görev yapma, ortak arama-kurtarma tatbikatları düzenleme ve gemilerin dostane ziyaretlere yeniden başlaması konusunda mutabakat sağladı.
Kendir, "Çeşitli uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürürsek bunun hem ülkelerimiz hem de kurumlarımız için faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
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