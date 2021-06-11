IATA, dijital sağlık cüzdanı 'Travel Pass'ı önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacak

IATA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının ve aşı bilgilerinin yer aldığı dijital sağlık cüzdanı 'Travel Pass'ı kullanıma sunacağını duyurdu.

Yakın zamanda kullanıma sunulacak olan ve henüz test aşamasındaki uygulama, daha önce bir dizi havayolu şirketi tarafından denenmişti.

Mobil uygulama şeklindeki Travel Pass, ilk etapta havaalanı 'check-in'leri ve yolcu tarama sürecini kolaylaştırma amacıyla dizayn edilmişti.

Reuters'in haberine göre IATA, test sürecinden verim alındığı ve uygulamanın, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı bilgisini paylaştı.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, çevrim içi bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "(Geri bildirimler) çok pozitifti. Önümüzdeki birkaç hafta içinde test modundan çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Travel Pass' uygulamasını test edenler arasında Türk Hava Yolları (THY) de yer almıştı.