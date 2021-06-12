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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız

    © REUTERS / Leah Millis
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
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    Çin’in yükselişi ve Rusya'ya karşı savunma ve diyalogdan oluşan iki yönlü strateji takip edeceklerini dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız" dedi.

    Stoltenberg, NATO zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, gelişmeleri değerlendirerek Rusya ve Çin'i hedef aldı.

    NATO ülkelerinin 'tehditlere karşı birlikte mücadele ettiklerini' belirten Stoltenberg, zirvede müttefiklerin teknolojik iş birliğini güçlendirme kararı almalarını umduğunu söyledi.

    Zirvede üye ülkelerin ayrıca NATO’nun orduları ya da partnerleri eğitme kapasitesini güçlendirmeye karar vermesini beklediğini ifade eden Stoltenberg, "İlk defa iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini ele alacağız" dedi.

    © AFP 2021 / Sergei Supinsky
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    Stoltenberg, söz konusu çalışmaların savunma yatırımlarını artırmayı gerektireceğine işaret ederek, "Bugün yayınlanan veriler, savunma harcamalarımızı artırdığımız son 7 yıldır doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Savunma bütçelerine 2014’ten bu yana 260 milyar dolar eklendi" diye konuştu.

    Genel Sekreter Stoltenberg, "Daha da fazla ve verimli şekilde yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

    "Müttefiklerin yeni bir siber savunma politikası üzerinde anlaşacağını tahmin ediyoruz" diyen Stoltenberg, güvenli uzayın istihbarat toplama ve füzeleri algılamak için önemli olduğunun altını çizdi.

    Stoltenberg, "Zirvede NATO’nun uzayda kendini etkili şekilde savunmasının kara, hava ve denizde olduğu kadar önemli olduğu mesajını vereceğiz" dedi.

    Çin ve Rusya'ya karşı 'iki yönlü yaklaşım'

    NATO Genel Sekreteri, Çin’in yükselişi ve Rusya'ya karşı savunma ve diyalogdan oluşan iki yönlü strateji takip edeceklerini dile getirerek, Ukrayna ile Gürcistan'ın 'değerli ortaklar' olarak desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

    Biden yönetiminin NATO’ya yaklaşımı

    Stoltenberg, bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’nun güçlü bir destekçisi olduğunu söyledi ve "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut ve sağlam kararlar vasıtasıyla göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Afganistan-Hamid Karzai Havaalanı
    © REUTERS
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    Rusya ile diyalog

    Rusya-NATO ilişkilerine dair bir soruyu, "Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız" diyerek yanıtlayan Stoltenberg, Moskova'yı bu nedenle NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettiklerini ancak henüz olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi.

    Stoltenberg, "Yeni görüşmenin uzak olmayan bir zamanda gerçekleşmesini gerçekten umuyorum" diye konuştu.

    'Türkiye, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda önemli bir müttefik'

    NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdiğini ancak ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğini dile getiren Stoltenberg, Kabil'de uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

    Stoltenberg, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor" dedi.

    Etiketler:
    Afganistan, Çin, Rusya, Diyalog, Joe Biden, Jens Stoltenberg, NATO
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