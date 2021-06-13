Kayıt
22:41 13 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    G7 Zirvesi / İngiltere

    Çin ve pandeminin gölgesinde G7 bildirisi: 1 milyar doz aşı hibesi vaadi ve Kovid'in kökenlerinin soruşturulması talebi

    © AP Photo / Phil Noble
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 28
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044712294_0:0:3116:1752_1200x675_80_0_0_1ede6bed502e96570ed7e64a5f71799c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202106131044723434-cin-ve-pandeminin-golgesinde-g7-bildirisi-1-milyar-doz-asi-hibesi-vaadi-ve-kovidin-kokenlerinin/

    En büyük liberal ekonomiler sıfatıyla ABD, Britanya, Almanya Fransa, İtalya, Japonya, Kanada'nın oluşturduğu G7'nin yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez katılımına sahne olan zirvesi, sonuç bildirisiyle tamamlandı.

    Britanya'da İngiltere’nin Cornwall kentinin evsahipliğinde 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 zirvesinin sonuç bildirisi, Çin'in büyüyen nüfuzuyla rekabet, iklim kriziyle mücadele, yoksul ülkelere daha fazla Kovid-19 aşısı ulaştırılması ve ekonomiyi teşvik programlarının devam ettirilmesine odaklandı. Bildirinin ana hatları şöyle:

    * Gelecek yıl içinde küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısını, ihtiyacı olan ülkelere hibe edeceğiz.

    * Güvenli ve etkili aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, test edilmesi için gerekli sürenin 300 günden 100 güne kadar düşürebilmesini hedefleyen bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz.

    * Küresel sağlık risklerine karşı işbirliğinin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması, (sağlık ürünleri sektöründe) imalat kapasitesinin artırılması, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması konularında anlaştık.

    * Pandemi süresince ekonomilerinin desteklenmesi için 12 trilyon dolar maddi destek sağlayan G7 ülkeleri olarak ekonomilerimizi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceğiz.

    * Gelecekte refahın korunabilmesi amacıyla, daha serbest, daha adil ve yeniden şekillendirilmiş bir ticaret sistemini savunmaya devam edeceğiz.

    * Adil bir küresel vergi sistemine ihtiyaç var.  

    * Karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi, en geç 2050 yılına kadar ise tamamen sıfırlamayı hedefleyen G7 ülkeleri, küresel ısınmanın +1.5 derece sınırının atlında tutulması amacıyla gerekli her adımı atacak. 2025 yılına kadar ortaklaşa bir biçimde kamu ve özel kaynaklardan yoksul ülkelere emisyonları azaltmaları için yılda 100 milyar dolar yardım yapılacak. Gelişmekte olan ülkelere kömür tüketiminden vazgeçmeleri için yardımda bulunulacak, kömür santrallerini terk etmeleri için 2.8 milyar dolara kadar finansman sağlanacak.

    * Biyoçeşitlilik kaybını 2030'da durdurup tersine çevirmeyi hedefliyoruz.

    * G7 ülkeleri, yoksul ülkelerin krizlerine yönelik müdahalelerden, büyümelerine yardım ederek istihdam ve yatırımla toparlanmalarına yardımcı olmaya geçecek.

    * Değişen dünyada demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi değerleri savunmaya devam edeceğiz.

    * Yoksul ülkelerdeki 40 milyon kız çocuğunun eğitime katılmasının desteklenmesi amacıyla Küresel Eğitim Ortaklığı’na (GPE) en az 2.7 milyar dolar katkı sunmayı hedefliyoruz.

    * Kovid-19’un kökenlerinin incelenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel tam bir soruşturma yapılması lazım.

    * Değerlerimizi teşvik etme kapsamında Çin'e özellikle Sincan bağlamında insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme çağrısı yapıyoruz ki, Hong Kong için bu haklar, özgürlükler ve geniş çaplı özerklik Çin-Britanya Ortak Deklerasyonu ve Hong Kong Temel Yasası ile güvence altına alınmıştır. 

    * (Çin'e atıfla) Doğu ve Güney Çin Denizlerindeki durumdan endişeliyiz, statükoyu tel taraflı değiştirme ve gerilimi artırma girişimlerine kuvvetle karşı çıkıyoruz.

    * (Çin'in Yol ve Kuşak projesine karşı) Dünya İçin Daha İyisini Geri İnşa projesiyle gelişmekte olan ülkelere altyapı ve enerji projeleri sunulacak.

    * Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin çıkarımıza olduğunu teyit ediyoruz ve müşterek çıkarların olduğu alanlarda Rusya ile muhatap olmaya devam edeceğiz. Rusya'ya başka ülkelerin demokratik sistemlerine müdahale dahil istikrarsızlaştırıcı davranışlarını ve kötücül faaliyetlerini kesmesi, uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını tekrarlıyoruz. Rusya'yı Batı'daki iş odaklarından fidye talep eden siber saldırıları durdurmak ve sorumlularına hesap sormak için harekete geçmeye ve topraklarında kimyasal silah kullanımını soruşturmaya çağırıyoruz.

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet