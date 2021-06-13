Çin ve pandeminin gölgesinde G7 bildirisi: 1 milyar doz aşı hibesi vaadi ve Kovid'in kökenlerinin soruşturulması talebi

En büyük liberal ekonomiler sıfatıyla ABD, Britanya, Almanya Fransa, İtalya, Japonya, Kanada'nın oluşturduğu G7'nin yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez katılımına sahne olan zirvesi, sonuç bildirisiyle tamamlandı.

Britanya'da İngiltere’nin Cornwall kentinin evsahipliğinde 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 zirvesinin sonuç bildirisi, Çin'in büyüyen nüfuzuyla rekabet, iklim kriziyle mücadele, yoksul ülkelere daha fazla Kovid-19 aşısı ulaştırılması ve ekonomiyi teşvik programlarının devam ettirilmesine odaklandı. Bildirinin ana hatları şöyle:

* Gelecek yıl içinde küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısını, ihtiyacı olan ülkelere hibe edeceğiz.

* Güvenli ve etkili aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, test edilmesi için gerekli sürenin 300 günden 100 güne kadar düşürebilmesini hedefleyen bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz.

* Küresel sağlık risklerine karşı işbirliğinin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması, (sağlık ürünleri sektöründe) imalat kapasitesinin artırılması, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması konularında anlaştık.

* Pandemi süresince ekonomilerinin desteklenmesi için 12 trilyon dolar maddi destek sağlayan G7 ülkeleri olarak ekonomilerimizi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceğiz.

* Gelecekte refahın korunabilmesi amacıyla, daha serbest, daha adil ve yeniden şekillendirilmiş bir ticaret sistemini savunmaya devam edeceğiz.

* Adil bir küresel vergi sistemine ihtiyaç var.

* Karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi, en geç 2050 yılına kadar ise tamamen sıfırlamayı hedefleyen G7 ülkeleri, küresel ısınmanın +1.5 derece sınırının atlında tutulması amacıyla gerekli her adımı atacak. 2025 yılına kadar ortaklaşa bir biçimde kamu ve özel kaynaklardan yoksul ülkelere emisyonları azaltmaları için yılda 100 milyar dolar yardım yapılacak. Gelişmekte olan ülkelere kömür tüketiminden vazgeçmeleri için yardımda bulunulacak, kömür santrallerini terk etmeleri için 2.8 milyar dolara kadar finansman sağlanacak.

* Biyoçeşitlilik kaybını 2030'da durdurup tersine çevirmeyi hedefliyoruz.

* G7 ülkeleri, yoksul ülkelerin krizlerine yönelik müdahalelerden, büyümelerine yardım ederek istihdam ve yatırımla toparlanmalarına yardımcı olmaya geçecek.

* Değişen dünyada demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi değerleri savunmaya devam edeceğiz.

* Yoksul ülkelerdeki 40 milyon kız çocuğunun eğitime katılmasının desteklenmesi amacıyla Küresel Eğitim Ortaklığı’na (GPE) en az 2.7 milyar dolar katkı sunmayı hedefliyoruz.

* Kovid-19’un kökenlerinin incelenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel tam bir soruşturma yapılması lazım.

* Değerlerimizi teşvik etme kapsamında Çin'e özellikle Sincan bağlamında insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme çağrısı yapıyoruz ki, Hong Kong için bu haklar, özgürlükler ve geniş çaplı özerklik Çin-Britanya Ortak Deklerasyonu ve Hong Kong Temel Yasası ile güvence altına alınmıştır.

* (Çin'e atıfla) Doğu ve Güney Çin Denizlerindeki durumdan endişeliyiz, statükoyu tel taraflı değiştirme ve gerilimi artırma girişimlerine kuvvetle karşı çıkıyoruz.

* (Çin'in Yol ve Kuşak projesine karşı) Dünya İçin Daha İyisini Geri İnşa projesiyle gelişmekte olan ülkelere altyapı ve enerji projeleri sunulacak.

* Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin çıkarımıza olduğunu teyit ediyoruz ve müşterek çıkarların olduğu alanlarda Rusya ile muhatap olmaya devam edeceğiz. Rusya'ya başka ülkelerin demokratik sistemlerine müdahale dahil istikrarsızlaştırıcı davranışlarını ve kötücül faaliyetlerini kesmesi, uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını tekrarlıyoruz. Rusya'yı Batı'daki iş odaklarından fidye talep eden siber saldırıları durdurmak ve sorumlularına hesap sormak için harekete geçmeye ve topraklarında kimyasal silah kullanımını soruşturmaya çağırıyoruz.