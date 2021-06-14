'NATO Rusya’ya karşılık vermek için stratejik konseptini gözden geçirecek'

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, NATO'nun Rusya'nın eylemlerine ve Çin'den gelen meydan okumalara karşılık vermek için stratejik konseptini revize edeceği ve belgenin 2022'de düzenlenecek zirvede kabul edilmek üzere hazırlanacağı belirtildi.

Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi arifesinde Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamada, NATO'nun Rusya'nın eylemlerine ve Çin'den gelen meydan okumalara karşılık vermek için stratejik konseptini revize edeceği ve belgenin 2022'de düzenlenecek zirvede kabul edilmek üzere hazırlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Müttefikler, İttifak'ın Rusya'nın saldırgan politikasını ve eylemlerini, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kolektif güvenliğimize yönelik meydan okumalarını içeren, değişen stratejik ortama yaklaşımını belirleyecek temel olan NATO'nun Stratejik Konseptini gözden geçirmeyi kabul edecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yeni konseptin 2022’de düzenlenecek NATO zirvesinde kabul edilmek üzere hazırlanacağı vurgulandı.

Rusya’dan son yıllarda gelen açıklamalarda, ülkenin batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. NATO ise genişlettiği girişimlerini ‘Rus saldırganlığını dizginleme’ olarak tanımlıyor.

Moskova birçok kez İttifak’ın Avrupa’daki güçlerinin artmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarları için tehlike arz edebilecek eylemleri karşılıksız bırakmayacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise NATO’nun Çin’in yükselişine bağlı olarak stratejik konseptini güncelleme planlarının, modern dünyada daha fazla gelişmesi için yolların bulunmadığı Soğuk Savaş düşüncesinin bir tezahürü olduğu belirtilmişti.