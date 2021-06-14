İsviçre’de Putin-Biden görüşmesi öncesinde sıkı güvenlik tedbirleri

İsviçre yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da gerçekleştirilecek görüşme öncesinde güvenlik tedbiri olarak Cenevre hava sahasını bu sabah itibarıyla drone’lara kapattı. Yasağı ihlal edenler para cezasına çarptırılacak veya cihaza el koyulabilecek.

İsviçre hükümetinin kararına göre, Putin-Biden zirvesi nedeniyle bu sabahtan 17 Haziran 00:00’a kadar Cenevre kantonunun tamamı üzerinde insansız hava araçları uçurulmayacak.

Rus basınına konuşan Polis Sözcüsü Jean-Philippe Brandt, yasağı herhangi bir biçimde ihlal edenlerin para cezasına çarptırılacağını söyledi. Yasağa uymayanların cihazlarına el koyulabileceği de belirtiliyor.

İsviçre yönetimi zirvenin güvenliği için alınan tedbirleri aşama aşama uyguluyor. Sözgelimi 8 Haziran’dan beri zirvenin gerçekleşeceği La Grande parkı yakınlarına araç park etmek yasak, parka girişlere de izin verilmiyor.

Yarın itibarıyla tedbirler daha da fark edilir bir hal alacak. Hükümetin kararıyla İsviçre Hava Kuvvetleri hava polisi görevini icra edecek, Cenevre hava sahası üzerindeki gözlemlerini artıracak. İnsanlı uçuşlara da kısıtlama getirilecek ve yasak 15 Haziran sabahından 17 Haziran sabahına kadar sürecek. Bununla birlikte Cenevre Uluslararası Havalimanı’na yapılan ticari uçuşlar yasaktan etkilenmeyecek.

İsviçre Federal Savunma, Halk Koruması ve Spor Dairesi Resmi Sözcüsü Stefan Hofer, Rus basınına yaptığı açıklamada bine yakın askerin güvenlik için harekete geçirileceğini ve uçuş yasaklarının ihlal edilmemesi için gözlemde bulunacağını ifade etti. Hofer, yasaklı bölgeden ayrılmayı reddeden uçağın vurulabileceğini söyledi. Hofer, “Bu seçeneklerden en sonuncusu. Saldırgan bir tutum sergileyen bir uçak olması durumunda. Öncelikle uçakla telsiz veya başka yollarda temas kurulmaya çalışılacak” dedi.