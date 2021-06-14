Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: NATO liderleri, ittifaka üye olacağımızı doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını açıkladı.
Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)