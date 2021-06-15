Polonya: Kuzey Akım-2'yi durdurma girişimleri başarısız oldu

Mysl Polska adlı yayın kuruluşu için bir makale kaleme alan Modzelewski, Varşova'nın dış politika yönelimlerini eleştirerek Kuzey Akım 2'yle ilgili görüşlerini paylaştı.

Polonya hükümetinin ABD'nin çıkarlarına koşulsuz bağlı kalma, Kuzey Akım 2'nin yapımıyla mücadele etme ve Rusya'yla düşmanlık etme konularında yanlış yaptığını düşünen Modzelewski, Kuzey Akım 2'yle mücadeleyi öngören politikanın çöktüğünü vurguladı.

Varşova'nın protestolarına kimsenin kulak asmadığını ve bu protestoların tamamen yararsız olduğunu belirten Modzelewski, "Polonyalılar, boru hattıyla ilgili herhangi bir çıkarı olmayan ülkenin otoritesini riske attıklarında yenildiler. Ukrayna'ya yönelik politikamız da başarısız oldu, halbuki o ülkedeki hiç kimse Polonya'yı görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

'Batı bize bir kez daha ihanet etti, artık ABD'nin uçaklarını almak zorunda değiliz'

Washington'un bile yaptırımların faydasız olduğunu kabul ettiğine dikkat çeken Modzelewski, "Boru hattına karşı açılan savaşın bir yararı yok. Bu savaşın sonucu, Berlin ve Moskova ile ilişkilerin bozulması oldu. Ancak Polonya, bu yenilgiyi zafere dönüştürebilir. Batı, bize bir kez daha ihanet etti, bu nedenle artık ABD'nin uçaklarını ve diğer pahalı oyuncaklarını almak zorunda değiliz. Şimdiye dek bizi sadece yenilgiden yenilgiye taşıyan Polonya'nın dış politikasını ciddi şekilde tartışmaya başlamanın zamanı geldi" diye vurguladı.

ABD'nin yaptırımları geri çekmiş, Putin memnun olmuştu

20 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Nord Stream 2 AG şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in projeye yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını söylemişti.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.