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    Putin - Biden

    Batı medyası Putin-Biden görüşmesi için neler yazdı?

    © AP Photo / ANGELA WEISS
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202106151044742069-bati-medyasi-putin-biden-gorusmesi-icin-neler-yazdi/

    Rusya lideri Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile yarın Cenevre’de yapacağı görüşme dünya medyasının ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Sputnik, Batılı gazetecilerin Rus-Amerikan zirvesine ilişkin beklentilerinden bir seçki hazırlayarak okurlarına sundu.

    Le Figaro gazetesinin köşe yazarlarından Renaud Girard, yarın yapılması planlanan Putin-Biden zirvesinin başarısız olması için herhangi bir neden olmadığını yazdı.

    Girard, “Joe Biden ve Vladimir Putin'in, ideolojik farklılıkların yanı sıra Biden'ın açıkça dile getirdiği ve Putin'in bahsetmediği ortak bir çıkarı var, o da Çin'in yükselişini yavaşlatmak” diye yazdı.

    Aralarındaki müttefiklik ilişkilerine rağmen Moskova’nın eskiden de olduğu gibi Pekin’e karşı şüpheci davrandığına dikkat çeken yazar, ABD’nin son yıllarda Çin ile işbirliğinden zıtlaşmaya doğru geçiş yaptığını, ABD liderinin bunu İngiltere’deki G7 zirvesinde dile getirdiğini ifade etti.

    ‘Görüşme ortak bildiri olmadan da başlı başına bir başarı olacak’

    The New York Times yazarı Serge Schmemann ise Putin ve Biden’in Cenevre’de yapacağı görüşmeyi (eski ABD Başkanı) Ronald Reagan ve (Sovyetler Birliği’nin son lideri) Mihail Gorbaçov’un 1985 yılında aynı kentte gerçekleştirdikleri görüşmeyle karşılaştırdı.

    Schmemann’a göre Moskova ve Washington arasındaki diyaloğun en düşük seviyede olduğu ve her iki liderin de bunu kabul ettiği göz önüne alındığında, iki liderin arasındaki görüşme, ortak bildiri olmadan dahi başlı başına bir başarı olacak.

    ‘Bu defaki görüşme Trump ile görüşmeden çok farklı olacak’

    Time dergisi yazarı Madeline Roache da Rus-Amerikan ilişkilerinin ‘en dibe’ vurduğu şeklindeki düşüncesini dile getirdi. Roache, geçen yıl ABD’nin çeşitli bahanelerle Moskova'ya yaptırımlar uyguladığını, Rusya’nın ise düzenli olarak ABD'ye suçlamalar yönelttiğini hatırlattı.

    “Putin'in Biden ile görüşmesi şüphesiz eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden çok farklı olacak” vurgusunu yapan Roache, Biden'ın selefine göre Rusya'ya karşı daha sert tavır sergileyeceğini, ancak sonuçta liderlerin diyalog kurabileceklerini ifade etti.

    ‘Biden için eskisi kadar dinç ve ışıltılı olduğunu kanıtlamak için fırsat’

    Çekya merkezli Reflex gazetesinin yazarlarından Yefim Fishtein, dünyanın Rusya-ABD zirvesine büyük umutlar bağladığına vurgu yaptı.

    Fishtein, “Biden için bu, zayıflayan zihinsel kapasitesi hakkındaki söylentileri çürütmek ve yarım yüzyıl önceki kadar dinç ve ışıltılı olduğunu kanıtlamak için bir fırsat” ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı’nın Putin ile güç konumundan görüşme niyetinde olduğuna dikkat çeken yazar, aynı zamanda Amerikan liderinin ABD’de bir tek ciddi reform gerçekleştiremediği halde, nasıl böyle bir retorik kullanacağını merak etti.

    ‘Putin ABD’li mevkidaşı karşısında sözünü dolandırmayacak’

    “Hiçbir sözünü yerine getirmedi. Hatta aşılama hızının yavaşlaması nedeniyle aşılanması planlanan kişi sayısına dahi ulaşılamıyor” diyen Fishtein, Putin’in ABD’li mevkidaşı karşısında sözünü dolandırmayacağını emin bir dille ifade etti.

    Politico köşe yazarı Matthew Rojansky, Biden'ın zirvede sert bir duruş sergileme sözü verdiğini hatırlatarak, aynı zamanda görüş farklılıklarına rağmen diyaloğu sürdürmenin gerekliliğine işaret etti.

    Rojansky, “Amerikan başkanları yıllar boyunca bu ilişkilerde başarılı olmak için sert sözler, dayanıklılık ve eylemlere sadık kalma şeklinde üç tip sertlik gerektirdiğini savundu” diye yazarak, Biden’ın Rusya ile ilişkilerinde tutarlı ve dayanıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

    Sırbistan merkezli Peçat gazetesi ise Putin'in ABD'nin Sovyetler Birliği'nin hatalarını tekrarladığı açıklamasından alıntı yaparak, Rusya liderinin sözlerini zayıflık belirtisi olarak görenleri eleştirdi.

    Yazıda, “Dünyanın en güçlü devletinin tüm yaptırımlarına, tehditlerine ve direnmelerine rağmen, ana gaz boru hatlarından bir tanesini daha batılı NATO imparatorluğunun tam kalbine uzatan politikacıya ve devlete zayıf denemez” ifadeleri kullanıldı.

    Yarınki zirvenin tüm dünya için önemine vurgu yapan yazar, aynı zamanda görüşmeden atılım niteliğinde sonuçlar beklememe çağrısı yaptı.

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