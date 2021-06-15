NASA: Rusya ve Çin'in uzaydaki eylemlerini takip edeceğiz

Moskova ve Pekin'in GLEX-2021 Konferansı sırasında yarın uzayda iş birliği ilan edebileceği uyarısında bulunan NASA Başkanı Bill Nelson, Washington'un bu iş birliğini yakından izlemesi ve rakiplerinin gerisinde kalmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Senatosu'nda, NASA'nın finansmanı konulu oturumda konuşan Nelson, "Yarın öğleden sonra bu küresel konferansta Rusya ve Çin'in uzayda iş birliği planı ile ilgili duyuru yapılacak. Bunu izlemek ilginç olur, çünkü ne kadar iş birliği yaparsak yapalım, rakiplerimizden önce ilk kadın ve beyaz olmayan ilk erkeği Ay'ın yüzeyine çıkarmak bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in ortak planlarının ne olduğu dikkatlice izlenmesi gerektiğini söyleyen Nelson, Pekin'in Ay çalışmaları ile ilgili son başarılarını ve planlarını anımsattı.