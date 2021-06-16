Stoltenberg: Ukrayna, NATO üyeliği için daha fazlasını yapmalı

Savaş muhabirleriyle yaptığı görüşmede konuşan Stoltenberg, NATO üyeliğine aday ülke olduğunu anımsatarak Kiev'in yapması gerekenleri anlattı.

Stoltenberg, "Reformlar kapsamında büyük ölçüde yolsuzlukla mücadeleye yönelik yükümlülüklere uyulmasıyla ilgili çeşitli programlarımız var. Ukrayna halihazırda bu reformlara başladı ancak daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunların tam olarak uygulanmasını sağlamak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

NATO üyeliği eylem planının sunulması için ittifaka üye 30 ülkenin tamamının onayının gerekli olduğunu kaydeden Stoltenberg, NATO zirvesinin ana gündem maddesinin Ukrayna'ya eylem planı sunulması olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zirveden önceki yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliği meselesinin bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmişti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın her halükarda zaman içinde NATO'ya gireceğini, ancak ülkenin vatandaşlarının giderek buna daha az inandığını ifade ederek "Bana kalırsa bu büyük bir sorun" demişti.