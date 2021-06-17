Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler konusundaki beklentileri Tolstoy'dan alıntı yaparak yorumladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Biden ile yeni bir karşılıklı fikir birliği düzeyini yakalayıp yakalamadıkları sorusuna yanıt verdi.

Putin, "Biliyorsunuz, Lev Tolstoy şöyle bir sözü var: Hayatta mutluluk yoktur, sadece mutluluğun (ufukta belirip kaybolan) kıvılcımları vardır. Onlara değer verin, onlarla yaşayın" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, Biden ile tam anlamıyla karşılıklı güvenin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Ama bence bu güvenin kıvılcımları geçiverdi" diye konuştu.

Putin, Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili soruya Tolstoy ile yanıt verdi: 'Hayatta mutluluk yoktur, sadece mutluluğun kıvılcımları vardır. Onlara değer verin, onlarla yaşayın' https://t.co/yfAbEZx5uy pic.twitter.com/xSDpDG4NE0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2021

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