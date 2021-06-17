Hong Kong, Sputnik V’yi tanınan aşılar listesine ekledi

Rusya’nın Hong Kong Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Sputnik V aşısı ile tamamen aşılanmış olan kent sakinleri için (İkinci dozun vurulmasının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler) zorunlu karantina süresi azaltılacak, Rusya’dan gelişlerde karantina süresi 21 günden 14 güne, kendi kendine gözetim süresi ise 7 güne düşürülecek” ifadeleri kullanıldı.

Artık uçağa binişlerde yolcuların yanlarında aşı sertifikası, kalkıştan en erken 3 gün içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu, Hong Kong yönetimi tarafından tavsiye edilen otellerden birinde 14 günlük rezervasyon gerekecek.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve Çinli TopRidge Pharma şirketinin 50 milyon kişi için Sputnik V aşısı üreteceği nisanda bildirilmişti.