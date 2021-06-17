Baş tasarımcısının Filistin karşıtı mesajları nedeniyle boykot çağrısıyla karşı karşıya kalan ZARA: Yorumları kınıyoruz

İspanya'nın moda devi ZARA, baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistin karşıtı ayrımcı mesajlarıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan sözlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İspanya'nın mode devi ZARA, baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistinli model Qaher Harhash ile girdiği diyalog sonrasında sosyal medyaya yansıyan 'ayrıştırıcı' ifadelerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Independent, Inditex yöneticisinin, Perilman'ın paylaşımı hakkında "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dediğini aktardı.

ZARA'nın şirket prensipleri gereği 'hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilmeyeceği'nin belirtildiği açıklamada, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" denildi.

ZARA, Vanessa Perilman'ın Filistinli Model Qaher Harhash ile girdiği diyaloglar sonrası sosyal medyaya yansıyan paylaşımlardan dolayı boykot çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.



Perilman, Harshash'a yönelik mesajlarında "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. İnsanlarınız eğitimli olsaydı hastane ve okulları havaya uçurmazdı" ifadeleri tepki çekmişti.