Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "NATO’nun 2030 hayali de ölü doğdu" şeklindeki düşüncesini dile getirdiği yazısında ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. Dilipak, "Putin ülkesine başı daha dik dönüyor" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Batı yönünü arıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeye de değindi.

Dilipak, görüşme öncesi Biden'ın Putin'i 'zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım' olarak tanımladığını ve Washington'un kırmızı çizgilerini Rus lidere aktaracağını söylediğini hatırlattı.

"Zirve sonundaki açıklamalardan anlaşıldığına göre, iki ülke elçilikleri yeniden çalışmaya başlayacak. Ukrayna konusunda bir uzlaşma yok. İki taraf da ilişkileri daha fazla germekten yana değil. Siber güvenlik ve nükleer güvenlik konusunda karşılıklı görüşmeler başlayacak" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"ABD fidye yazılımları konusunda Rusya’yı suçluyor. Rusya ise ABD’yi suçluyor. İlişkilerin iyileşip iyileşmeyeceği şimdilik belli değil. ABD yaptırım uygulamaya kalkarsa Rusya’nın tepkisi gecikmeyecek. 'Biden’in Putin’e 'katil' demesi, insan hakları konusunda Rusya’ya yönelik eleştiriler, Putin tarafından Guantanamo uygulamaları ve ABD’nin Irak ve Afganistan’daki cinayetleri ile cevaplandı. Putin karşısında Biden acemice potlar kırmış gözüküyor. Siber saldırılar konusunda Putin ABD’yi suçladı.

'Putin ülkesine başı daha dik dönüyor'

Putin ülkesine başı daha dik dönüyor. Biden 'ABD’nin yeniden yükselişinden' söz ederek başladığı turundan yorgun bir şekilde dönüyor Washington’a. Biden; LGBT’den ya da Kovid'den, Great Reset’ten, Starlink’ten, Siber ordulardan, Doğu Akdeniz’den, Suriye’den, Irak’tan söz etmek için ortam ve moral bulamadı. NATO’nun 2030 hayali de ölü doğdu.

'2030 Strateji Konsepti NATO’nun yeniden yapılandırılmasını öngörüyordu'

2019’daki NATO’nun beyin ölümü sonrası yeni dönemde bitkisel hayatta yoğun bakıma girmiş olabilir. Biden, ilk kez katıldığı NATO zirvesinin sonuç bildirisine daha ilk günden Rusya ile olağan ilişkilere geri dönülmeyeceği ve Çin’in sistematik meydan okumalarına karşı konulacağı not edilmişti. Putin’le görüşme bu kararların gölgesinde kaldı. Türkiye’nin NATO üyeliği teyit edilse de, KKTC ve PYD, FETÖ konusu dahil hiçbir konuda çözüme ilişkin bir politika değişikliğine ilişkin ipucu verilmedi. 2030 Strateji Konsepti ise NATO’nun yeniden yapılandırılmasını öngörüyordu."

'Kovboyu ülkesinde heyecanla bekleyen danışmanları yok'

Dilipak, sözlerini "Kovboyu ülkesinde heyecanla bekleyen danışmanları yok. Şimdi imajlarını düzeltmek için bir takım sürpriz çıkışlar yapabilirler ama gelinen noktada daha da yalnızlaşan Amerika yeni bir çıkış yapacak olursa, dünyadan daha sert bir tepki alabilir" diye noktaladı.