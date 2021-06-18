Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti: Nazir Ilgın hakkında yeni gelişme

Beşiktaş'ta, eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nazir Ilgın'ın, yine aynı müştekiye karşı 'yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yargılandığı dava görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ceylan G.'ye yönelik eylemi nedeniyle başka dosyadan tutuklu bulunan sanık Nazir Ilgın ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ilgın savunmasında, İstanbul 10. Ağır Mahkemesi'nde yargılanıp cezalandırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sadece şikayetçinin evine zorla girdiğini, alkolün etkisiyle bu şekilde hareket ettiğini savunan Ilgın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile medyanın davayı etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında 'kasten yaralama', 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılsa da, eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturma ihtimali olduğunu kaydetti.

Kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle dava dosyasını görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Erdoğan 'Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermiş ve "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını vermişti.