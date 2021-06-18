Azerbaycan: Erivan’ın Aliyev ve Erdoğan’ın Şuşa ziyaretiyle ilgili açıklamaları intikamcı politikanın tezahürü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Şuşa bildirgesiyle ilgili yorumunda, bu belgenin Ermeni halkına karşı olduğunu iddia ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, asıl intikamcı duruşunun Ermeni halkına karşı olduğunun farkında değil” ifadesine yer verildi.

Ermenistan’ın uzlaşmaz tutumunun, bölgede barış ve güvenliğin önünde ciddi bir engel olduğu vurgulanan açıklamada, “Ermenistan’ın, onlarca yıldır uluslararası hukuk kurallarını çiğnerken egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının dokunulmazlığı dahil bu temel kurallardan bahsetmek ikiyüzlülüğün son aşamasıdır. Uluslararası hukuka işaret eden Ermenistan her şeyden önce kendisi bu hukuka saygı göstermeli” dendi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin Şuşa ziyaretini kınamıştı. Bu tür eylemlerin, “Karabağ halkına karşı güç kullanımını sabitleme amacını taşıdığını” iddia eden Erivan, bu ziyaretin “bölgede istikrar sağlamaya yönelik uluslararası çabalara büyük zarar verdiğini ve kabul edilemez olduğunu” savunmuştu.