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    Polonya, Türk SİHA'larını NATO'nun doğu kanadında kullanacak

    © REUTERS / Olivier Hoslet
    Dünya
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    Türk yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin etkinliği savaşta kanıtlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir araç olduğunu söyleyen Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Türk SİHA'ların Polonya ordusunun ve NATO'nun doğu kanadının kapasitesini artıracağına inandığını ifade etti.

    Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) değerlendirmelerde bulundu.

    Polonya'nın Türkiye'den aldığı 24 insansız hava aracı hakkında konuşan Rau, "Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, etkinliği savaşta kanıtlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir araç. Polonya ordusunun ve NATO'nun doğu kanadının kapasitesini artıracağına inanıyorum" dedi.

    Rau, savunma alanındaki bu işbirliğinin siyasi işbirliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek "Umarım bu işbirliği AB-NATO ilişkilerinin güvenlik ve savunma alanında gelişmesine de katkı sağlar" temennisinde bulundu.

    'Türkiye bölgesel bağlamda Polonya'nın NATO'daki stratejik ortağıdır'

    Rau, Polonya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin verdiği destek ile Türkiye'nin AB üyeliğine Polonya'nın verdiği desteğin, ikili siyasi ilişkileri geliştirdiğini belirterek şöyle devam etti:

    "Polonya tüm kurumlarıyla Avrupa ve yakın çevresinde barışçıl kalkınmanın koşullarının oluşması için açık kapı politikasını izliyor. Türkiye bölgesel bağlamda Polonya'nın NATO'daki stratejik ortağıdır. Ülkelerimizin önemli bir askeri gücü var ve sınırlarımızda çeşitli güvenlik tehditleriyle karşı karşıyayız."

    Ancak birlikte çalışarak Avrupa-Atlantik hattında güvenlik ve istikrar sağlanabileceğini vurgulayan Rau, "Bu şekilde NATO'nun doğu kanadını güçlendirmede ve uluslararası terörle mücadelede çok şey başarabiliriz. İkimiz de (Türkiye ve Polonya) Kuzey Atlantik İttifakının hem klasik hem de yeni sorunlar karşısında daha fazla stratejik adaptasyonundan yanayız. Ortak çabalarımız sayesinde bu öncelikler son NATO zirvesinin sonuçlarına da yansıdı" ifadelerini kullandı.

    Türkiye ve Polonya'nın ittifakın doğusundaki NATO ortaklarıyla da yakın işbirliği içinde olduğuna vurgu yapan Rau, "Gürcistan ve Ukrayna ile NATO işbirliğini geliştirmenin, dayanıklılıklarını artırmanın ve onların Avrupa-Atlantik hedeflerini gerçekleştirmeye yaklaştırmanın yollarını tartışıyoruz. Diğer yandan da terörün her türlüsüyle tam mücadele, Polonya için de önemli olmaya devam ediyor. Polonya ve Türkiye, Afganistan ve Irak'taki NATO misyonlarına birliklerini yolladı. Ayrıca DEAŞ'la mücadele için kurulan koalisyonun da aktif bir üyesiyiz" dedi.

    Rau, Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliğinin küresel güvenliğe de katkıda bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

    "Polonya son dönemde NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence misyonuna katıldı. Bir deniz karakol uçağı ve 80 civarında Polonya askeri, Nisan ayından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin sınırlarında NATO gücünü artırmak için sağladığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Türkiye, Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'ta bulunan üste NATO'nun Baltık Hava Polisliği operasyonuna da destek vererek NATO'nun doğu kanadındaki varlığını genişletmeye karar verdi."

    'AB, önemli rol oynamaya devam edecek'

    AB'nin küresel siyaset ve ekonomide önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyleyen Polonyalı Bakan Rau, siyasi olarak tüm üyelerin ihtiyaç ve çıkarlarının AB entegrasyon sürecinin merkezinde olması gerektiğini kaydetti.

    Rau, güvenlik alanında ise transatlantik ilişkilerin AB'nin sac ayaklarından biri olması gerektiğine vurgu yaptı.

    ‘Türkiye'nin AB'yle yakınlaşmasını umut ediyoruz’

    AB'nin genişlemesine ilişkin de Rau, "Polonya, ancak Batı Balkan ülkelerinin ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin, Avrupa'da istikrar ve refah için işbirliğimizin tam gelişmesini sağlayacağına inanmaktadır. AB entegrasyon sürecinin savunma ve istikrara doğrudan bir etkisi var. Aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere demokratik reformlar ve ekonomik kalkınma için destek vermek çok önemli. Polonya, AB'nin gelişmesini stratejik bir konu olarak görüyor" dedi.

    Rau, AB ve Türkiye'nin güvenilir bir partner olarak birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizerek "Özellikle güvenlik, terörle mücadele, ticaret ve göç alanında. Özellikle şu anki zorluklar ve katılım müzakerelerine baktığımızda, Türkiye'nin adaylık statüsü devam etmeli ve şartlar el verdikçe müzakereler devam etmeli. Biz Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve AB'yle yakınlaşmasını umut ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'Doğu Akdeniz'de gerilimin azalması mutluluk verici'

    Doğu Akdeniz'de gerilimin azalmasının mutluluk verici bir gelişme olduğuna dikkati çeken Polonya Dışişleri Bakanı Rau, "Tüm sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini umuyoruz. Yaklaşan Avrupa Konseyi'nin, özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türkiye'deki göçmenlere destek ve halklar arası teması artırmak başta olmak üzere AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirme ve ileriye yönelik adımlar atma özelliği taşıyacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

    Rau, alınacak kararların sadece AB üyelerinin değil, Türkiye'nin sorunları çözme noktasında atacağı adımlara bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

    ADF'ye katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rau, "ADF, özellikle salgın sonrasında büyük önem taşıyan diplomatik değişimler için yeni bir platform sağlıyor. Forumun, küresel meseleleri bölgesel perspektiften tartışmak için bölgenin önde gelen etkinliği olma potansiyeline sahip olduğundan şüphem yok" diye konuştu.

    Rau, etkinlik sırasında transatlantik ilişkiler konusundaki görüşlerini ve hükümetinin politikasını ‘Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem’ başlıklı panelde paylaştığını belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretinin, G7 Toplantısı'nın, NATO Zirvesi'nin, ABD-AB Zirvesi'nin ve İsviçre'nin Cenevre kentindeki Biden-Putin Zirvesi'nin hemen ardından düzenlenen ADF'deki görüşmelerin son derece güncel ve dünya çapında ilgi çekici olacağını ifade etti.

    Ülkesi, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiği için ADF kapsamında mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikili görüşmenin programında yer aldığını belirten Rau, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın birkaç hafta önce Türkiye'ye yaptığı başarılı ziyareti ele almak ve Polonya-Türkiye ilişkilerinin geleceğe yönelik gündemini belirlemek için bunun harika bir fırsat olduğunu belirtti.

    Forum sırasında Romanya ve Ukrayna'dan birçok kişiyle tanışacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Rau, "Polonya'nın Orta ve Doğu Avrupa'da kilit ortaklıkları var ve Başkan Biden'ın Avrupa ziyaretinin sonuçlarıyla ilgili notları karşılaştırmak için harika bir fırsatımız olacak" dedi.

    Romanya Dışişleri Bakanı ile yayımladığı ‘Üç Denize Yelken Açma Girişimi’ başlıklı makaleye değinen Rau, "Üç Deniz Girişimi'ni teşvik etmek için daha fazla ortak adım atacağız. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile ilk kez görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Pandeminin üstesinden gelirken görebileceğiniz gibi diplomatik bir doku vites yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Müttefik, ABD, AB, Sınır, NATO, Teknoloji, SİHA, Türkiye, Polonya, Zbigniew Rau
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