DSÖ: Az gelişmiş ülkelere COVAX aracılığıyla sağlanan Kovid-19 aşıları tükeniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), az gelişmiş ülkelere Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu ve söz konusu ülkelerin aşılama kampanyasını bu şekilde sürdüremeyeceklerini açıkladı.

DSÖ Başdanışmanı Dr. Bruce Aylward, aşıların dünya genelinde eşit dağılımını sağlamak amacıyla örgüt tarafından kurulan COVAX kapsamında az gelişmiş ülkelere sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Aylward, COVAX’ın 131 ülkeye 90 milyon doz aşı sağladığını ancak bu miktarın salgının etkisi altındaki ülkelerde insanları korumaya yetmeyeceğini vurguladı. DSÖ Başdanışmanı Aylward, aşı stokları tükenen ülke sayısının görünenden çok daha yüksek olabileceğini de dile getirdi.

Son zamanlarda COVAX’a dahil edilen 80 ülkenin yarısından fazlasında ellerindeki aşıların tükendiğini aktaran yetkililer, uluslararası topluma aşı çağrısında bulundu.

Uganda, Zimbabve, Bangladeş ve Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago’da aşılar bitti.

Bununla birlikte az gelişmiş ülkelerde yaşanan aşı kıtlığı, gelişmiş ülkeleri aşı yardımı konusunda yeni adımlar atmaya itti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, ihtiyaç sahibi ülkelere 55 milyondan fazla aşı bağışında bulunmayı planladıklarını ve bağışlanacak aşıların 41 milyonunun COVAX aracılığıyla dağıtılacağını duyurmuştu.

G7 ülkeleri de 13 Haziran’da ihtiyaç sahibi ülkelere 870 milyon doz aşı bağışlayacaklarını açıklamıştı.