2021’de yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı

Araştırma şirketi Mercer, 2021 yılında yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı.

Araştırma şirketi Mercer, 2021 yılında yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Sıralamada, son dönemde ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkmenistan’ın Aşkabat şehri ilk sırada yer alırken, geçen yılın birincisi olan Hong Kong ikinci, Beyrut ise üçüncü olarak açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre, en pahalı şehirler şu şekilde:

1) Aşkabat

2) Hong Kong

3) Beyrut

4) Tokyo

5) Zürih

6) Şanghay

7) Singapur

8) Cenevre

9) Pekin

10) Bern