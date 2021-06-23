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    BM: Yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi ülke genelinde deprem etkisine neden oldu

    © AP Photo / David Goldman
    Dünya
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    BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, yabancı güçlerin Afganistan’dan çekileceğini açıklamasının ülke genelinde deprem etkisine neden olduğunu söyledi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin video konferans yoluyla BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) konusunu ele aldığı toplantıda, Afganistan’dan yabancı askerlerin çekilmesi ve Taliban'ın durumu değerlendirildi.

    Özel Temsilci Lyons, Afganistan’dan yabancı askerlerin çekilmesiyle ülkenin inkar edilemez derecede korkunç senaryolara doğru kayma olasılığı bulunduğunu belirterek, "Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekildiğinin duyurulması ülke genelinde sismik bir sarsıntıya neden oldu" dedi.

    Pentagon Sözcüsü John Kirby
    © AP Photo / Susan Walsh
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    'Taliban'ın ilçeleri devralması' endişesi

    Ülkedeki 370 ilçenin 50'sinden fazlasının Taliban'ın eline geçtiği konusunda uyaran büyükelçi, söz konusu yerlerin çoğunun bölgesel başkentlere yakın olduğunu ve yabancı güçlerin ülkeden tamamen çekilmesinden sonra Taliban'ın buraları kolaylıkla devralabileceği endişesini aktardı.

    Lyons, Taliban’ın barış anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürerek, BM Güvenlik Konseyi'ne, Afganistan’da güç paylaşımı ve seçimler de dahil olmak üzere siyasi bir çözüme ulaşılıncaya kadar ilgili taraflara müzakere masasına dönmeleri konusunda her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

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    ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan askerlerini Afganistan’dan çekme kararını savundu ve "Geri çekilme kararımız kolay olmadı, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişareler sonrasında alındı" dedi

    Rusya Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov
    © Sputnik / Nina Zotina
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    Greenfield, Taliban’ın uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını belirterek, şunları söyledi: "Afganistan'daki askeri yol, yani Taliban saldırıları, bir meşruiyete yol açmayacak ve bu ülkede askeri bir çözüm yok. Dünya Afganistan'da herhangi bir hükümetin zorla kurulmasını veya İslam emirliğinin yeniden egemenliğinin tesisini tanımayacak. İleriye yönelik tek bir yol var: Afgan liderliğinde sahiplenilen bir süreç aracılığıyla müzakere edilmiş ve kapsayıcı bir siyasi çözüm."

    ABD’nin Afganistan’ın emniyet ve güvenliğine bağlılığının devam edeceğini kaydeden Greenfield, "Afgan halkının istediği ve hak ettiği barışçıl ve istikrarlı geleceği desteklemek için siyasi, ekonomik ve yardım araçlarımızı kullanacağımızı temin ederim" diye konuştu.

    29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti ancak 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden, çekilmenin 1 Mayıs'a yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Taliban, Linda Thomas Greenfield, ABD, asker çekme, Yabancı, Afganistan, Birleşmiş Milletler (BM)
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