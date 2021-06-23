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    Uğur Şahin: BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili

    © AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
    Dünya
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    BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, Delta varyantının baskın tür haline geleceğini ifade ederek, BioNTech aşısının bu mutasyon karşısında da etkili olduğunu söyledi. Şahin, hatırlatma dozuna ilişkin olarak da "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum" diye konuştu.

    BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

    DW'nin aktardığına göre, Şahin, BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını söyledi.

    Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

    'Üç milyar doz aşı üretmeyi planlıyoruz'

    Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurguladı.

    BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

    Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.

    Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. RKI, daha kolay bulaşan Delta varyantının (B. 1.617.2) baskın hale gelmesi durumunda, Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.

    Delta varyantı İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Delta varyantının yol açtığı yeni enfeksiyonlar en yüksek seviyeye tırmandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, delta varyantı, BioNTech, Uğur Şahin
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