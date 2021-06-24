Astana formatındaki yeni görüşmelerin yeri ve tarihi açıklandı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde Nursultan’da, Astana formatındaki 16. Uluslararası Suriye Zirvesi düzenlenecek” ifadesine yer verildi.

Zirveye garantör ülkeler İran, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra, Suriye hükümeti ve Suriye silahlı muhalefet heyetlerinin katılması planlanıyor. Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak temsilcileri de gözlemciler olarak görüşmede yer alacak.

Açıklamada, “Gündem aşağıdaki maddeleri içerecek: Suriye’de sosyal, ekonomik, sıhhi ve epidemiyolojik dahil ‘karadaki’ durum, Suriye'ye uluslararası insani yardım, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının yeniden başlamasıyla ilgili beklentiler, esirlerin değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması dahil güven artırıcı tedbirler” dendi.

Görüşmelerin ilk gününde garantör ülkelerin heyetleri arasında ikili ve üçlü istişarelerin, Suriyeli taraflarla müzakerelerin ve gözlemci ülkelerin heyetleriyle temasların yapılması bekleniyor.

Astana formatındaki görüşmeler sırasında, garantör ülkelerin, BM ve Kızılhaç/Kızılay uzmanlarının katılımıyla Zorla Alıkoyulanlar Konusundaki Çalışma Grubu’nun toplantısı da planlanıyor.

Astana formatındaki 15. görüşme geçen şubat ayında Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşmişti.