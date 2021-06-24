BM: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir

Reuters haber ajansı BM'den yapılan açıklamaya göre Yemen açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olduğu ve en az 300 kişinin yaşamını yitirmesinden endişe duyulduğu bilgisini paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesinde 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.
Reuters haber ajansı BM'den yapılan açıklamaya göre Yemen açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olduğu ve en az 300 kişinin yaşamını yitirmesinden endişe duyulduğu bilgisini paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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