‘AB-Rusya diyalogu için doğru zaman şimdi’

Avrupalı milletvekilleri, Çin’in jeopolitik rolünün giderek arttığı bir dönemde Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki diyaloğun yeniden başlamasının sön derece önemli olduğunu belirtti.

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Dış Politika Sözcüsü Paulus Hampel ile Kimlik ve Demokrasi Partisi Milletvekili Tom Vadendriche, Fransa ve Almanya’nın AB-Rusya zirvesi önerisini Sputnik’e değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili, Kimlik ve Demokrasi Partisi’nden Tom Vadendriche, AB-Rusya diyalogu için şimdi doğru zaman olduğunu belirterek, “AB asla Rusya ile bağları koparmamalıydı. Diyalog her zaman her türlü çatışmadan daha iyidir. Özellikle Rusya'nın Çin'e son yıllarda daha fazla yöneldiği ve Çin’in jeopolitik rolünün giderek arttığı göz önüne alındığında, diyalog için şimdi en doğru zaman. Avrupa bir kenarda durmamalı” dedi.

Vadendriche, Çin'in özellikle ekonomik alanda güçlendiği bir dönemde AB’nin Rusya ile diplomatik temasların yeniden başlamasına ‘yeşil ışık’ yakacağını belirterek, “Rusya'nın ekonomik ortağıyız ve Çin tarafından tehdit edilen AB'nin ekonomik çıkarlarını korumalıyız. Çin artık Macaristan'dan Karadağ'a kadar tüm Avrupa'da faaliyet gösteriyor. AB ve Rusya arasında diyaloğun yeniden başlaması, atmosferi çok uzun süredir zehirleyen karşılıklı yaptırımları sona erdirecektir” diye konuştu.

Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) dış politika sözcüsü Paulus Hampel de, AB ile Rusya arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesinin zamanının geldiğine vurgu yaparak, “Belki de Avrupa Komisyonu, Almanya ve Fransa, Joe Biden’ın Vladimir Putin'i Cenevre zirvesine davet ettiği için bu konuyu gerekli görüyor. Avrupalılar artık buna bir şekilde tepki vermek zorunda olduklarını düşünüyor” dedi.

Hem AB, hem de ABD’nin Çin’i kendileri için tehdit oluşturan ‘yeni süper güç’ olarak gördüğünü belirten Hampel, “Avrupa, Çin'in güçlenmesi de dahil olmak üzere, Rusya ile jeopolitik konularda diyaloga ilgi duyuyor. Avrupa da ABD gibi, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB liderlerinin Brüksel'deki görüşmede Fransa ve Almanya’nın AB-Rusya zirvesi önerisini gündeme alacaklarını ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova’nın bu öneriye olumlu yaklaştığını, hem Rusya hem de Avrupa’nın böyle bir girişime ihtiyacı olduğunu belirtmişti.