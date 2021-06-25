Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Pandemi nedeniyle çocuk işçilerin sayısı 160 milyona çıktı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 milyar çocuğun okul kapanmalarından etkilendiğini belirterek “Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in raporuna göre son 20 yıldır ilk defa çocuk işçiliğinde artış yaşandı ve çocuk işçilerin sayısı 160 milyon kişiye çıktı" dedi.

Düzenlenen bir video konferansta koronavirüs salgını ve yüz yüze eğitim konusunda değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu dönemde çocuk işçiliğinin artmasına dikkat çekti.

‘Dünyada Kovid-19 pandemisi nedeni ile 1.5 milyar çocuk okul kapanmalarından etkilendi’

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgın nedeniyle eğitim- öğretimin kesintiye uğraması sonucu oluşan öğrenme kayıplarının uzun dönemde çok ciddi ekonomik etkilere sahip olabildiğini söyledi:

"Bugün için dünyada Kovid-19 pandemisi nedeni ile 1.5 milyar çocuk okul kapanmalarından etkilenmiş, 210 milyon çocuk tamamen okulsuz kalmıştır. Türkiye bu sürede OECD ülkeleri arasında ilkokulları en uzun süre kapalı tutan 3'üncü ülke, bütün okulları en uzun süre kapalı tutan 4'üncü ülke oldu. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in raporuna göre son 20 yıldır ilk defa çocuk işçiliğinde artış yaşandı ve çocuk işçilerin sayısı 160 milyon kişiye çıktı. UNESCO'nun yayımladığı bir rapora göre ise 24 milyon çocuk ve gencin pandemi sonrası okula geri dönemeyeceği bunların 10.9 milyonunun temel eğitim seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.”

‘Eğitimin devam ettirilmesi temel amaç olmalıdır’

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise salgınlar sırasında okulların toplumun aynası olduğunu belirterek, "Toplumda vaka sayısı yüksekse okullarda bulaş riski artar. Çocuğun beden ve ruh sağlığı açısından okulda yüz yüze eğitim gereksinimi ve bunun çocuğun sağlığı ve toplumda salgının durumuna etkisi değerlendirildiğinde, vaka sayısının çok yüksek olduğu dönemler dışında, çocukların ve okul personelinin bulaştırıcılık durumu yakından izlenerek eğitimin devam ettirilmesi temel amaç olmalıdır" dedi.

Koronavirüs salgını ve yüz yüze eğitim konusunda değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye IPA üyeleri ve danışmanları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuşma gerçekleştirdi.