Blinken ve Macron, Rusya ile istikrarlı ilişkilerin kurulmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün Paris’teki görüşme sırasında, Rusya'nın 'tutumuna karşı mücadelenin' yanı sıra, istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin kurulmasının amaçlarını değerlendirdikleri bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken ve Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın, Ukrayna dahil saldırgan ve sorumsuz davranışlarına karşı koyarken Moskova ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler kurma yönündeki ortak hedeflerinin altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

Tarafların ayrıca 'transatlantik güvenlik ve sürdürülebilir bir NATO ittifakı için ortak taahhütleri' ile 'Çin'in zorlayıcı ekonomik uygulamalara ve kurallara dayanan uluslararası düzeni bozma çabalarına' karşı koyma konusunda transatlantik işbirliğini ele aldığı aktarıldı.

Öte yandan Blinken ve Macron'un terörle mücadeleyi, demokrasiye destek ve Afrika ülkelerindeki durumu görüştüğü belirtildi.

.@SecBlinken and French President @Emmanuel Macron discussed our unwavering commitment to @NATO, addressing Russia’s irresponsible behavior, building capacity in the Sahel, and seeking an end to the Tigray conflict. https://t.co/vcOs85oOeE — Ned Price (@StateDeptSpox) June 25, 2021

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