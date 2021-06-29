Kanada'da Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 4 kişiyi aracı ile çarparak öldüren ve 9 yaşındaki bir çocuğu yaralayan Nathaniel Veltman isimli zanlı, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kanada'da Müslüman bir aileden 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından zanlı Veltman, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

10 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkan Veltman, 4 birinci derece cinayet, 1 cinayete teşebbüs, kasten yaralama ve 2 terör suçundan da yargılanıyor. Polis saldırının Müslümanlara karşı planlı ve önceden tasarlanmış bir eylem olduğunu iddia ediyor.

Veltman, Elgin Middlesex Gözaltı Merkezi’nden görüntülü olarak Ontario Yüksek Mahkemesi’ndeki davaya katıldı. Yayın yasağının devam ettiği duruşmada zanlı, kendisini savunması için bir avukatla görüşme halinde olduğunu açıkladı. Davanın bir sonraki duruşması 29 Temmuz’a ertelendi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında bir çocuk da yaralanmıştı.