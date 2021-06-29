Turks ve Caicos Adaları'nda bir teknede 20 ceset bulundu

Karayipler'de, Britanya Denizaşırı Toprakları olan Turks ve Caicos Adaları’nın yakınlarında içinde 20 cesedin bulunduğu tekneyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Dedektifler, olayda cinayet şüphesi görmese de teknenin nereden geldiği ve kurbanların kimliği henüz belirlenmiş değil.

Turks ve Caicos Adaları’na bağlı Grand Turk adasının yakınlarında geçen perşembe sabah balıkçılar tarafından fark edilen ve üzerine 20 cesedin bulunduğu tekneyle ilgili sorular hala cevaplanmadı.

İki takımadadan oluşan Turks ve Caicos Adaları yetkililer, Grand Turk adasının yaklaşık 2.5 kilometre uzaklığında, üzerinde 2’si çocuk 20 kişinin cesedinin bulunduğu tekneyle ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, dedektiflerin cinayetten şüphelenmediklerini, ancak hala teknede tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ifade ederken, ölenlerinin kimlikleri ve nereden geldikleri de soruşturulduğu belirtildi.

Polis memuru Takara Bain, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, detektiflerin cinayet ihtimalini dışladıklarını, diğer ihtimalleri değerlendirdiklerini belirtti ancak daha fazla detay vermedi.

A boat was found drifting about a mile off Grand Turk island with 20 dead people on board, including two children, authorities in the Turks and Caicos Islands said Sunday https://t.co/LyVlE0LmvJ — NBCWashington (@nbcwashington) June 29, 2021

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'Hedef destinasyonu Turks ve Caicos Adaları değil'

Polis Komiseri Trevor Botting ise, teknenin Karayipler dışından geldiğini ve hedef destinasyonunun Turks ve Caicos Adaları’nın olmadığını düşünüldüğünü ifade etti.

Bottin, yaptığı açıklamada, kurbanlarının kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin tespit çalışmalarının sürdüğünü, çalışmanın tamamlanması zaman alacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Kimliklerini tespit etmek ve aileleriyle iletişime geçmek için elimizden geleni yapacağız.”

Balıkçılar tarafından geçen perşembe sabahı fark edilen tekne, Kraliyet Turks ve Caicos Adaları Polisi'nin deniz departmanı tarafından kıyıya çekilmişti.

Turks ve Caicos adaları, genellikle ülkelerindeki siyasi istikrarsızlık, çete şiddeti, yoksulluk ve ekonomik sıkıntıdan kaçmak isteyen Haitililerin ulaşmak istediği ve insan kaçakçılarının da aktarma noktası olarak kullandığı bir yer.