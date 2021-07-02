Gürcistan, Çin'den 1 milyon doz Sinopharm ve Sinovac aşısı aldı

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Çin'den 1 milyon doz Sinopharm ve Sinovac aşısı geldiğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Garibaşvili, "Toplu aşılamaya başlamaya artık hazırız. Bunun için 450 sağlık ekibi kurduk ve onları Gürcistan topraklarının tamamına göndereceğiz" dedi.

Önümüzdeki haftalarda Gürcistan'a 1 milyon doz daha Çin aşısı geleceğini de duyuran Garibaşvili, "ABD'li Pfizer şirketiyle de başarılı görüşmeler yaptık ve bir ay içinde bu aşıdan 1 milyon doz alacağız" ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, yıl sonuna kadar halkın yüzde 60'ını aşılayacaklarını ekledi.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün itibarıyla 266 bin 161 kişi aşılandı.