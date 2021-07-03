Türk Dışişleri'nden Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolmasına sebep olan sel ve heyelan nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolmasına sebep olan sel ve heyelan felaketi nedeniyle Tokyo'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya'nın Shizuoka eyaletine bağlı Atami şehrinde 3 Temmuz'da meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolduğu sel ve toprak kayması nedeniyle dost Japonya halkının ve hükümetinin kederini paylaşıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.